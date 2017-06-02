Беркова вышла замуж за Стоянова

Богатая на достоинства красотка из "Дома-2" Елена Беркова и ее возлюбленный, актер сериалов Андрей Стоянов, поженились. Новоиспеченные муж и жена 2 июня расписались в Гагаринском ЗАГСе Москвы.

Как удалось выяснить папарацци, 32-летняя телеведущая и ее 43-летний избранник решили обойтись без торжества и толпы журналистов. По информации сайта Life.ru, о своем походе в ЗАГС Беркова и Стоянов, много раз охотно целовавшиеся на публике раньше, почему-то не сообщили даже знакомым.

И в соцсетях оба пока еще не поделились фото с церемонии. Андрей лишь разместил селфи, на котором лучезарно улыбается. "2 июня. есть повод......" – лаконично подписал свой портрет артист. "И какой?" – спросила одна из его подписчиц. "Секретный)" – напустил тумана скрытный Стоянов.

Есть надежда, что позже влюбленные все же закатят пир на весь мир, как обещали. Ведь ранее бывший участник "Дома-2" Степан Меньщиков сообщил, что получил приглашение стать тамадой на свадьбе Елены и Андрея.

Примечательно, что в этом союзе первым на одно колено встал не жених. "Мне по обстоятельствам пришлось сделать ему предложение, пришлось спросить, женится ли он на мне", – призналась репортерам фигуристая брюнетка. Судя по тому, что у обоих теперь штампы в паспорте, Стоянов ответил своей зазнобе согласием.

Как пояснила сексапильная телеведущая, толчком к подаче заявления послужили судебные разбирательства с ее бывшим мужем, стриптизером Иваном Бельковым из-за их общего ребенка. В конце февраля суд лишил отца родительских прав, и теперь мальчика планирует усыновить Андрей.

Публикация от Андрей Стоянов (@andreystoyanow) Авг 24 2016 в 5:13 PDT

Напомним, Стоянов и Беркова познакомились на одной из вечеринок, куда бывшая порноактриса пришла развеяться. По словам друзей, Андрей – мужчина очень любвеобильный. Девушек меняет как перчатки, и к 43 годам он ни разу не был женат. Теперь все изменилось.

Публикация от Андрей Стоянов (@andreystoyanow) Апр 30 2017 в 12:46 PDT

Кстати, к актеру Юрию Стоянову Андрей Стоянов не имеет никакого отношения – просто однофамильцы. В профессию Андрей пришел в 32 года. Начинал с эпизодов, потом появились роли второго плана. А весной дебютировал в главной роли в сериале "Под прицелом". Также он снялся в фильме "Экипаж" вместе с Данилой Козловским и Владимиром Машковым.