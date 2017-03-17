Беркова выходит замуж за Стоянова
Елена отметила свое 32-летие в ночном клубе в компании давних друзей. Многие из них, как и Беркова, являются бывшими участниками проекта-долгожителя "Дом-2". Например, Рустам Солнцев и Степан Меньщиков.
Удивительно, как в жестоком мире шоу-бизнеса пышногрудая красотка и выпускники телестройки любви сумели сохранить теплую и нежную дружбу. Елена и Степан настолько близки, что он согласился стать тамадой на ее свадьбе.
Именно Меньщиков проговорился в Instagram о важном событии, которое в ближайшем будущем произойдет в жизни Берковой и ее избранника – актера сериалов, исполнителя одной из главных ролей в "Глухаре" Андрея Стоянова. Степан поделился фото с Дня рождения Елены и сделал объявление.
"В гостях у Лены Берковой 💐💃🌶🍒🍾🍓🍇🎶🍦Скоро у Лены @berkova и Андрея @andreystoyanow свадьба 💍 и мне выпала честь ее проводить, – поделился радостью бывший возлюбленный Бони и Водонаевой. – Следите за анонсами!"
Счастливая невеста блистала на своем празднике в "голом" платье. Срамные места скрывали пайетки. Празднование дня рождения Беркова совместила с презентацией клипа на песню "Стала другой".
Ну а будущий тамада Меньщиков не отходил от своего друга по "Дому-2" Рустама Солнцева. Обнявшиеся приятели даже порадовали поклонниц, скучающих по легендам телестройки, совместным селфи.
Информацию о предстоящем торжестве подтвердила и подруга именинницы Анна Грачевская. "Леночка, дорогая @berkova с днем рождения тебя и презентацией клипа! Ты умничка! 😘Мы вас любим ребята @andreystoyanow и ждем приглашение на свадьбу 👰🏻🤵🏻❤", – написала в микроблоге телеведущая, не оставив поклонникам сомнений: Беркова собралась под венец.
Для Елены этот брак станет пятым. У своего третьего мужа, стриптизера Ивана Белькова, актриса недавно отсудила их общего ребенка. Измайловский суд Москвы вынес решение по лишению родительских прав Белькова. По словам Берковой, экс-супруг не принимал никакого участия в воспитании ребенка и не платил алименты. На заседание в суд бывший муж Елены не явился.
Напомним, Андрей Стоянов и Елена Беркова познакомились на одной из вечеринок, куда порноактриса пришла развеяться. По словам друзей, Стоянов – мужчина очень любвеобильный. Девушек меняет как перчатки, и к 40 годам он ни разу не был женат.
Кстати, к актеру Юрию Стоянову Андрей Стоянов не имеет никакого отношения – просто однофамильцы. В профессию Андрей пришел в 32 года. Начинал с эпизодов, потом появились роли второго плана. А весной дебютировал в главной роли в сериале "Под прицелом". Также он снялся в фильме "Экипаж" вместе с Данилой Козловским и Владимиром Машковым.
Американские ученые открыли, что меньше всего болеют члены боливийского племени
Телеведущий не смог сдержать эмоций в эфире
В одном из павильонов "Дарынка" обнаружена точная копия одеяния первой леди США
В Следственном комитете России пересчитали доходы экс-депутата Госдумы