Беркова рассказала о свадьбе со Стояновым

Елена Беркова рассказала о свадьбе с актером Андреем Стояновым. По признанию звезды фильмов для взрослых, она сама сделала предложение возлюбленному "по обстоятельствам".

Как выяснили журналисты, свадьба Елены Берковой и Андрея Стоянова состоится в самом начале лета. Популярные актеры поженятся 2 июня. "Мне по обстоятельствам пришлось сделать ему предложение, пришлось спросить, женится ли он на мне. Я жду ответную реакцию", – сообщила звезда порнофильмов.

Как пояснила Беркова, толчком к подаче заявления послужили судебные разбирательства с ее бывшим мужем, стриптизером Иваном Бельковым из-за их общего ребенка. В конце февраля суд лишил отца родительских прав, и теперь мальчика планирует усыновить ее нынешний возлюбленный, актер Андрей Стоянов.

Журналисты попытались взять комментарий у самого будущего мужа Берковой. Тот подтвердил, что действительно собирается жениться на Елене, однако официального предложения еще не сделал. "Я это откладываю немного, но обязательно это сделаю, и как-то особенно", – цитирует Стоянова Life78.

Беркова дала понять, что в качестве подтверждения серьезных намерений ждет от возлюбленного кольцо с драгоценным камнем. Свадьбу молодожены планируют сыграть в Праге или на пляже одной из теплых стран.

Напомним, о свадьбе Берковой и Стоянова стало известно благодаря длинному языку экс-участника телешоу "Дом-2" Степана Меньщикова. Степан выложил фото с дня рождения Елены на своей страничке в Instagram и сделал объявление. "В гостях у Лены Берковой 💐💃🌶🍒🍾🍓🍇🎶🍦Скоро у Лены и Андрея свадьба 💍 и мне выпала честь ее проводить, – поделился радостным известием Степан Меньщиков. – Следите за анонсами!"