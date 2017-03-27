Беркова рассказала о свадьбе со Стояновым
Как выяснили журналисты, свадьба Елены Берковой и Андрея Стоянова состоится в самом начале лета. Популярные актеры поженятся 2 июня. "Мне по обстоятельствам пришлось сделать ему предложение, пришлось спросить, женится ли он на мне. Я жду ответную реакцию", – сообщила звезда порнофильмов.
Как пояснила Беркова, толчком к подаче заявления послужили судебные разбирательства с ее бывшим мужем, стриптизером Иваном Бельковым из-за их общего ребенка. В конце февраля суд лишил отца родительских прав, и теперь мальчика планирует усыновить ее нынешний возлюбленный, актер Андрей Стоянов.
Журналисты попытались взять комментарий у самого будущего мужа Берковой. Тот подтвердил, что действительно собирается жениться на Елене, однако официального предложения еще не сделал. "Я это откладываю немного, но обязательно это сделаю, и как-то особенно", – цитирует Стоянова Life78.
Отрыто и без цензуры... Беркова - блиц 1)Куда едешь? - мыть тачку перед долгим гастрольным туром на @lqpro77 Кто со мной?))) я тут ещё массаж на месте делаю;) заезжайте - поймёте о чем я))) 2) Если бы у тебя был миллион, на что бы ты его потратила? - Уже и не один))) на секс шоп�� Сделала свой в смысле�� 3) Самое ужасное в славе - это ... - Нет ужасного, скорей избытки производства, например всегда надо понимать, что расслабляться в не стен дома нельзя и это может вызывать усталость. 4) Если бы у тебя была возможность пригласить на свидание любую знаменитость, кто бы это был? - дык! Возможность и есть☝��️раньше думала - конечно обаяшку Тома Харди, если говорить слово типаж, то он именно мой типаж, но чтоб мужчина был интересен типажа и харизмы маловато. Поэтому пригласил меня он... и я теперь других свиданий не желаю.... 5) Любите себя? Рассматриваете в зеркале? - Люблю конечно, как не любить - старается девчонка и в правильном направлении, несмотря ни на что. И жизнь учит лишь любить, изначальную ненависть мы искоренили. Рассматриваю обязательно - это часть актерской и артистической профессии, как минимум отрабатываю пластику. 6) В чем ходите дома? Спите? - Голая и терпеть не могу тапочки - только босиком, недавно узнала, что это полезно))) Правда был казус - "меня жестоко скомпроментировали" - сфоткали в таком виде из дома напротив, и хотели шантажировать, хех, нашли кого пугать компроматом))) Я сказала: "хм, я ничего так получилась - публикуйте!!!"
Беркова дала понять, что в качестве подтверждения серьезных намерений ждет от возлюбленного кольцо с драгоценным камнем. Свадьбу молодожены планируют сыграть в Праге или на пляже одной из теплых стран.
Напомним, о свадьбе Берковой и Стоянова стало известно благодаря длинному языку экс-участника телешоу "Дом-2" Степана Меньщикова. Степан выложил фото с дня рождения Елены на своей страничке в Instagram и сделал объявление. "В гостях у Лены Берковой 💐💃🌶🍒🍾🍓🍇🎶🍦Скоро у Лены и Андрея свадьба 💍 и мне выпала честь ее проводить, – поделился радостным известием Степан Меньщиков. – Следите за анонсами!"
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