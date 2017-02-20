Елена Беркова отвоевала сына у бывшего мужа. Актриса фильмов для взрослых лишила экс-супруга родительских прав.

Измайловский суд Москвы вынес решение по лишению родительских прав бывшего мужа 31-летней порноактрисы Елены Берковой, стриптизера Ивана Белькова. По словам Берковой, экс-супруг не принимал никакого участия в воспитании ребенка и не платил алименты. К слову, на заседание в суд бывший муж Берковой не явился.

"Он даже не знает, как выглядит ребенок, и ни разу после развода не заплатил алименты. Я рада, что суд вынес справедливое решение", – цитирует комментарий довольной Елены Берковой Life.ru. Отметим, что актриса фильмов для взрослых грозилась лишить Белькова родительских прав еще в 2014 году.

При этом развода Елена Иван долго не давал. "Не знаю, зачем он это все делал... То ли чтобы мне нагадить, то ли хотел получить деньги в обмен на развод, – предположила Беркова в интервью 2014 года. – Он строил всяческие козни, но мы довели дело до конца. Моему ребенку уже пять лет, и за все эти годы можно было найти время хотя бы позвонить, поинтересоваться, как ребенок живет. Я думаю, что, если привезти малыша и показать ему, что вот это твой папа, ребенка это только травмирует. Он уже взрослый и все понимает. Не думаю, что ему нужно появление отца в жизни".

Кроме того актриса долгое время не могла выехать с сыном за границу из-за бумажной волокиты. Договориться с бывшим мужем у звезды порно не получилось, так как Бельков, по словам Берковой, скрывался и шантажировал ее, требуя денег за добровольный отказ от ребенка.