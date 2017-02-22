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Беркова об украденном порно: Я буду искать этих уродов

Елена Беркова. Фото: GLOBAL LOOK press/Aleksey Trishin
Говорят, что хакеры взломали смартфон Елены Берковой и ее интимное видео выложили в Сеть. Звезда фильмов для взрослых, возмутившись этому обстоятельству, заявила, что будет искать "этих уродов".
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Не успела в СМИ распространиться информация о том, что в Сети "бродят" в свободном доступе домашние порноролики с участием Елены Берковой, на которых актриса резвится со своим возлюбленным Андреем Стояновым, как ушлые журналисты связались с самой Еленой, чтобы выяснить, как же столь интимные видео просочились в интернет.

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По словам Берковой, хакеры взломали ее смартфон. "Эти видео мы с мужем снимали для себя! Я просто в шоке, что они попали в интернет. Я уверена, что их украли хакеры, взломав мой iCloud. Они уже давно пытались это сделать, даже Instagram хотели взломать", – рассказала Беркова.

Как заявила звезда фильмов для взрослых, она приложила немало усилий, чтобы люди забыли о том, в каком кино снималась Беркова на заре своей актерской карьеры. "Я давно не снимаюсь в подобном, я столько времени работала над своей репутацией, чтобы люди не вспоминали об этих видео. Я буду искать этих уродов, они ответят за это. Но что сделано — то сделано. Пусть это будет моим подарком мужчинам на 23 февраля", – цитирует Беркову Life.ru.

Ранее Елена отметилась на праздник Крещение. Несмотря на то, что Беркова не сделала ничего предосудительного, россияне не оценили ее поступка. Более того, на Елену обрушился град критики. "Ну и кто теперь после нее в эту прорубь полезет? Все равно, что в суп плюнуть", "простигосподи..", "С головой надо три раза окунаться, а не си*ки бултыхать!", "высоко социально ответственна", "Давно иконы стали целовать накрашенным свистком?" – так звучала лишь часть негативных комментариев.

Автор: Наталья Аряева22 февраля 2017, 14:33
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