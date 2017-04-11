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Шоу-бизнес

Мать сдала Диану Шурыгину в больницу

Диана Шурыгина. Фото: youtube.com
Скандал вокруг изнасилования не прошел даром для нервной системы Дианы Шурыгиной. Как сообщают СМИ, мать девушки обратилась к медикам за помощью, полагая, что у Дианы крайне нестабильное психическое состояние.
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Прославившаяся на всю страну благодаря такому сомнительному событию как изнасилование, уроженка Ульяновска Диана Шурыгина была доставлена в одну из клиник с подозрением на психическое расстройство. В настоящее время девушка проходит полное обследование для определения курса лечения.

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Сюжеты Изнасилование Дианы Шурыгиной

Диана Алексеевна Шурыгина

Диана Алексеевна Шурыгина Студентка, начинающий блогер

Как утверждает Life.ru, на обращении к медикам настояла мать Дианы Шурыгиной Наталья. По ее словам, у девушки крайне нестабильное психическое состояние, которое весьма беспокоит женщину. Диана уже прошла обследование у невролога и психиатра. По предварительным данным, Шурыгиной будет назначение лечение на два месяца.

Как предполагают пользователи Сети, Диана уже не в состоянии выдерживать давления общественности вследствие обрушившейся на нее сомнительной славы, которая пришла к ней благодаря пяти выпускам передачи Андрея Малахова "Пусть говорят", посвященным изнасилованию, а затем и феномену популярности Дианы Шурыгиной.

17-летняя девушка старается по максимуму использовать свой успех. К примеру, она стала видеоблогером. В очередном ролике, который размещен на ее канале в YouTube, Диана ответила на вопросы поклонников под хэштегом #первый раз. В коротком видео Шурыгина рассказывает о первой работе, первой татуировке, первой подруге, первой любви и о первом сексуальном опыте.

Кстати, на вопрос, который больше всего волновал подписчиков Дианы, она так и не ответила. "Я, знаю, что вам интересно узнать, как у меня было в первый раз, но я вам об этом не скажу. Это слишком личное. Девочки, первый раз – это очень ответственно, поэтому относитесь к этому серьезно", – посоветовала наученная разным опытом Диана.

Автор: Наталья Аряева11 апреля 2017, 11:34
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Диана Шурыгина

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