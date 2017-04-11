Врачи вынесли вердикт попавшей в больницу Шурыгиной

Специалисты объяснили журналистам причины нездоровья изнасилованной студентки из Ульяновска Дианы Шурыгиной. 11 апреля стало известно, что девушка попала в больницу.

Как сообщили СМИ ранее, мама Дианы обратилась к медикам за помощью. Родительница скандально известной звезды шоу "Пусть говорят" обеспокоена нестабильным психическим состоянием своего ребенка. По последним сведениям, Шурыгину уже осмотрели невропатолог и психиатр. Лечение может занять два месяца.

Неравнодушные люди в интернете сразу же предположили, что скандал вокруг изнасилования, о котором девушка рассказала на всю страну, не прошел даром для нервной системы Дианы. Однако некоторые специалисты видят источник проблемы в другом.

Например, эксперт Михаил Виноградов, являющийся руководителем "Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях", считает, что проблемы у Дианы могли быть и до нашумевших эфиров на "Первом канале".

"У нее психическое расстройство. Возникает вопрос: оно было у нее с детства замаскировано или возникло под воздействием ситуации? Есть люди, которые всю жизнь проводят, будучи психически тяжелобольными, и никто из окружающих этого не знает. Они живут обычной жизнью. Чаще, конечно, немного странной, но не более того. Они работают, часто успешно. У нас много крупных ученых страдает шизофренией", – рассказал Виноградов.

Эксперт отметил, что ситуация вокруг Дианы спорная, в этом деле есть много темных пятен. "Там несколько вопросов. Первый – и основной – было ли изнасилование. Второй: если было, это было изнасилование, или из-за болезни она сама охотно шла на контакт. Я полагаю, что девушка была уже нездорова, когда все произошло, – поделился своими выводами с НСН Михаил. – Какие-то нюансы поведения дали ее партнерам основания полагать, что она будет доступна. Мы не располагаем сведениями, были ли до этого подобные контакты. Тема деликатная, потому что даже диагноз, установленный специалистами, воспринимается у нас как нечто позорное".

Другой специалист, детский психолог Ирина Щеглова, в беседе с репортерами отметила, что к тяжелым психическим расстройствам у Шурыгиной могли привести сразу несколько моментов: изнасилование, угрозы и нападения на родителей. "И последующие события усугубляли состояние. В принципе, вся ситуация достаточно тяжелая", – заявила Щеглова.

Третий эксперт, нейропсихолог Катерина Шацкова, подчеркнула, что изнасилование считается одним из самых психотравмирующих происшествий. Именно этот насильственный акт зачастую вызывает у пострадавших посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), а оно иногда является показанием для госпитализации в психиатрический стационар.

В ситуации с распиаренной на всю страну Шурыгиной все еще хуже. "Еще большую травму для неокрепшей психики могло нанести повышенное внимание со стороны прессы и общественности. А у популярности всегда две стороны: любовь и ненависть. В истории с этой девушкой мало кто остался равнодушным, внимание к ее персоне было поистине зашкаливающим. Конечно, это могло спровоцировать нестабильность психического состояния в данный момент", – цитирует Шацкову сайт Lif.ru.

По словам четвертого специалиста, психолога Анны Галициной, в ситуациях с изнасилованием у людей есть склонность обвинять жертву. "Мол, женщина сама виновата, что спровоцировала насильника, и что якобы хороших девушек не насилуют. Так думают и говорят люди для того, чтобы чувствовать себя защищенными. Так им кажется, что подобное с ними не произойдет, – объяснила эксперт. – И конечно же, подобные комментарии ранят пострадавшего еще больше".

Напомним, 17-летняя Диана Шурыгина прославилась на всю страну после участия в программе "Пусть говорят". На телешоу жительница Ульяновска заявила, что в прошлом году, во время вечеринки, ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. Суд признал молодого человека виновным и осудил на восемь лет. Позже срок был сокращен до трех лет.

Большинство россиян не поверили, что Семенов виновен, и обрушились с критикой на девушку. По мнению телезрителей, для жертвы изнасилования Диана ведет себя слишком раскованно. Теперь в этом вопросе будут разбираться профессионалы в области психиатрии.