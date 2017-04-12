Малахов сцепился с депутатом из-за Шурыгиной

Телеведущий Андрей Малахов вступил в заочную словесную перепалку с депутатом Валерием Рашкиным после того как парламентарий накинулся на Первый канал из-за программ о Диане Шурыгиной. Малахов пригрозил Рашкину компроматом.

"А может сделаем эфир про связь депутатов с криминальным миром?" – прокомментировал Малахов в Twitter сообщение Рашкина, касающееся ток-шоу "Пусть говорят".

Позже телеведущей рассказал, что у него имеется компромат на депутата. Кроме того, Малахов готов готов опубликовать эти материалы. "Если это действительно так интересно, я могу выложить. Или почитайте сразу на Compromat.ru", – заявил радиостанции "Говорит Москва" ведущий.

Скандал разгорелся после жалобы Валерия Рашкина в Роскомнадзор на пять выпусков "Пусть говорят" об изнасиловании Дианы Шурыгиной. Ведомство пообещало воздействовать на Первый канал, а депутат поспешил выложить документ Роскомнадзора в публичный доступ.

А может сделаем эфир про связь депутатов с криминальным миром? https://t.co/x6kbeq6x0A — Андрей Малахов (@a_malahov) 12 апреля 2017 г.

Кроме того, парламентарий сравнил Первый канал с наркоторговцами и коррупционерами. На вопрос НСН не боится ли депутат, что его запрос в Роскомнадзор и последовавший за ним ответ как-то поссорят его с Первым каналом Рашкин ответил очень эмоционально.

"Что значит поссориться? Если так жить, то нужно уйти в пещеру, чтобы ни с кем не ссориться. Если есть нарушения законодательства, если есть перегибы? Ну, вот возьмите, например, перевозку наркотиков. Там же "большие" люди. Давайте не ссориться. А то, что олигархи обокрали 60% страны, практически из карманов деньги вытащили?" – заявил парламентарий.

Как писали Dni.Ru, 17-летняя Диана Шурыгина прославилась на всю страну после участия в программе "Пусть говорят". На шоу Андрея Малахова студентка из Ульяновска заявила, что во время вечеринки ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. Суд признал молодого человека виновным и отправил в колонию на восемь лет. Позже срок был сокращен до трех лет.