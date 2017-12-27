Диана Шурыгина поздравила Dni.Ru с Новым годом

Главные звезды страны – те, о ком наш портал писал на протяжении года, обратились к читателям с приветствиями и пожеланиями.



Диана Шурыгина – главное открытие 2017-го. Она была названа Девушкой года по версии нескольких изданий, а первый выпуск "Пусть говорят" на Первом канале под названием "В разгар вечеринки", посвященный Диане, вошел в пятерку самых популярных телепрограмм года – ее посмотрели 7,1% россиян. За две недели передачи, посвященные громкой истории об изнасиловании на подростковой вечеринке, собрали более 13 миллионов просмотров в интернете.

На протяжении года Dni.Ru писали о красавице Диане по разным поводам – ее приход на "Дом-2", срыв сценического дебюта, участие в модном показе. И число поклонников Шурыгиной постоянно росло. "Я нормально отношусь к своей популярности, никакой звездности у меня нет. Веду себя одинаково со всеми – со знакомыми, с друзьями, с посторонними. Очень приятно, что меня узнают люди, подходят на улицах, просят дать автограф или сделать селфи. А я со всеми общаюсь, никому не отказываю, добавляю в друзья в соцсетях. Люди мне пишут: "Мы тебя любим!" Это так приятно!" – улыбается скандальная звезда.