Шурыгина рассказала о своей беременности

На праздновании дня рождения директора многих артистов Дианы Бичаровой все внимание было приковано к Диане Шурыгиной. Многие журналисты признались, что шли именно из-за нее. Корреспондент Dni.Ru тоже не упустил возможность пообщаться со звездой сезона.

Диана, нравится ли Вам повышенное внимание к себе, чувствуете ли себя звездой?

Я нормально отношусь к своей популярности, никакой звездности у меня нет. Веду себя одинаково со всеми – со знакомыми, с друзьями, с посторонними. Очень приятно, что меня узнают люди, подходят на улицах, просят дать автограф или сделать селфи. А я со всеми общаюсь, никому не отказываю, добавляю в друзья в соцсетях (у Дианы 537 тысяч подписчиков в Instagram. – Прим. ред.). Люди мне пишут: "Мы тебя любим!" Это так приятно!

Но ведь есть и те, кто негативно к Вам относится, говорит и пишет всякие гадости, оскорбляет, троллит, как блогер Дмитрий Торин...

Я не обращаю на это внимания. Негатив притягивает негатив, а я этого не хочу.

Вы только что вернулись с малой родины, из Ульяновска. Чем занимались там?

Отлично провела время, переделала кучу дел, увиделась с родственниками. К ним, кстати, больше никто не цепляется, не обижает. А мама, как Вы знаете, живет со мной в Москве.

Как складывается Ваша семейная жизнь? Не устали еще быть мужней женой?

Только что мы с Андреем (Шлягиным, оператором Первого канала. – Прим. ред.) отметили первые полгода вместе. Я, признаться, забыла о дате, а он сделал мне потрясающий сюрприз: устроил дома квест с поиском подарка. Упаковал его в кучу бумаги... Словом, удивил меня.

О детях не думали?

Нет, пока рано. Должно пройти несколько лет, в течение которых мне надо получить хорошее образование, потому что в Ульяновске я так и не закончила учебу. Надо найти хорошую стабильную работу, а уже потом можно будет говорить о беременности.

Публикация от Диана Шурыгина (@shurygina_diana555) Авг 9 2017 в 7:00 PDT

О чем еще мечтаете?

Я записываю песни – это такой речитатив... Начинаю сольную карьеру. Конечно, о том, чтобы собирать "Олимпийский", пока не думаю. Мне просто нравится этим заниматься. А если говорить не о творческих планах – наверное, я не против до "тройки" увеличить грудь.