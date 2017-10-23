Шурыгина променяла мужа на известного певца

Диана Шурыгина упорно идет к своей цели – популярности. На сей раз звезда нескольких выпусков ток-шоу "Пусть говорят", жертва изнасилования, прошлась по подиуму в компании известного певца Прохора Шаляпина, который даже в какой-то момент подхватил девушку на руки.

Диана Шурыгина дебютировала в роли модели на показе "Русская Арктика" на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Девушка приняла участие в дефиле наравне с другими представителями отечественного шоу-бизнеса. Так, на мероприятии отметился бывший участник скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Степан Меньщиков.

Диана Шурыгина появилась на подиуме на руках популярного исполнителя Прохора Шаляпина. Певец покрутился вместе с 18-летней красоткой перед публикой, а затем поставил ее. Диана продемонстрировала зрителям свободное короткое бежевое платье без рукавов, но с капюшоном, сапожки на плоской подошве в цвет и короткую дубленку.

Скандально известная брюнетка попрыгала перед зрителями, певец ей похлопал, а затем сказал: "Пошли!" – и увел. Отметим, что на показе присутствовал и законный супруг юной красотки оператор Первого канала Андрей Шлягин (или Шлянин, данные разнятся). Однако избранник Шурыгиной предпочел остаться за кулисами, откуда наблюдал, как его жену носит на руках посторонний мужчина.

Публикация от Диана Шурыгина ‼️Official‼️ (@_diana_shurygina_) Окт 22 2017 в 2:47 PDT

Видео с модного показа Диана опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Подписчики отреагировали неоднозначно. "Класс (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Красотка дианочка!!!!😍😍😍😍😍😘😘", "Все прошлись нормально, а "эта" как всегда – с эффектом 😏 посветила пис***!", "Даааааа! Так мешковину еще не демонстрировали🤣🤣🤣😋🤣", "Ужас какой та , удивляюсь нашим звездам че вы ее тоскаете делаете из нее звезду? Даже стыдно ее видеть)) Сколько скромных талантов и все сидят их надо рекламировать, а не эту жертву!! На счет изнасилования , я больше чем уверена , что это было не изнасилование. Она сама довела его своими вот этими сюсюканиями) За что он сидит?! Вообще не справедливо!!!" – высказались интернет-пользователи.ъ