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Шоу-бизнес

Шурыгина психанула из-за подлой выходки мучителя

Фото: Сергей Виноградов
Сценический дебют Дианы закончился скотским скандалом. И с ней случилась истерика.
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Владелица event-агентства, известный промоутер и концертный директор многих артистов Диана Бичарова пригласила на банкет по случаю своего дня рождения самых одиозных персон российского шоу-бизнеса. Бизнесвуман Лариса Копенкина миловалась с певцом Прохором Шаляпиным. Покинутая Вадимом Казаченко молодая жена Ольга налегала на хлеб со шпротами и куталась в новую норковую шубку. Но главной звездой вечеринки стала дважды изнасилованная Диана Шурыгина.

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Свадьба изнасилованной Шурыгиной закончилась мордобоем

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Сюжеты Эксклюзив

Диана Алексеевна Шурыгина

Диана Алексеевна Шурыгина Блогер

С мужем Андреем Шлягиным они сидели на самом почетном месте у сцены – миловались, шептались, обнимались, смеялись, делали селфи и пили "на донышке" шампанское. Отметить ведь было что. Во-первых, 28 ноября отношениям красавицы-Дианы и оператора Первого канала исполнилось полгода. Во-вторых, во время празднования дня рождения подруги должен был состояться сценический дебют Шурыгиной. 

Фото: Сергей Виноградов

"Я очень волнуюсь, – призналась она корреспонденту Dni.Ru – О концерте в "Олимпийском" пока не думаю, конечно, но все равно начало певческой карьеры – это ответственно".

Но почитать рэп Диане было не суждено – в зале появился ее вечный мучитель Дмитрий Торин. Этот скандальный блоггер постоянно троллит Шурыгину – из-за него ей даже пришлось уволиться из кофейни, где она пыталась работать. По вине Торина и свадьба юной звезды не обошлась без мордобоя.

Скотским во всех смыслах скандалом закончилось и нынешнее появление Дмитрия. Ведь он притащил с собой живого барана! От животного сильно пахло, и собравшиеся дамы морщили подрезанные носы и кривили надутые косметологом губы. В качестве подарка Торин пытался всучить Диане одну розу с траурной лентой и початую банку квашеной капусты. "Это для маленьких шурыжат", – кричал Дмитрий.

Фото: Сергей Виноградов

С Дианой случилась истерика – праздник и вечер были безнадежно испорчены. О выходе на сцену теперь не могло быть и речи. Муж накинул на плечи огорченной звезды шубку, и они устремились к выходу. Но Торин даже после подлой выходки не унимался и шел в сопровождении барана с влюбленными до машины. Он прославлял новоявленную эстрадную звезду, оценить вокальные данные которой пока поклонникам не удалось. 

Автор: Феликс Грозданов29 ноября 2017, 01:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

История любви Шурыгиной и Шлягина с Первого канала

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