Изнасилованную Шурыгину жестко унизили на "Доме-2"

Дважды изнасилованную студентку Диану Шурыгину наконец-таки пригласили на "Дом-2". На телепроекте скандально-известная девушка выступила в роли эксперта.

"Слушайте, мне вот интересно, вы сюда пригласили 18-летнюю девочку (Шурыгину – Прим.ред.), которая "рамсы" не может собрать. Я вообще не понимаю, что происходит!? Она (Диана) ходит по шоу, зарабатывает на этом по 200-300 тысяч, а вы у нее спрашиваете, как можно помочь девочке, у которой действительно есть проблемы, которая не может себя сдерживать", – заявил Валерий.

В этот момент Шурыгина пыталась встрять в монолог: "Я не понимаю, завидно что ли?" Но получила жесткий ответ. "Я сейчас с вами не разговариваю, сиди молча!" – обрубил участник "Дома-2". Шурыгина пыталась как-то сохранить лицо, но все старания оказались тщетны. "Да я знаю, что завидно", – невнятно произнесла Диана.

После этого Блюменкранц продолжил свой спич о Саше Шеве. "У девушки настоящая проблема – она знает, что ее используют мужчины, но все равно идет к ним и раздвигает ноги. А вы позвали 18-летнюю девочку и спрашиваете у нее совета. Ну бред собачий", – отрезал Валерий.

Отметим, что программа была посвящена действительно серьезной теме. Недавно пришедшая на телестройку Саша Шевченко успела произвести своим легким поведением настоящий фурор. В первый же день пребывания на проекте она переспала с Алексеем Чайчицом. А потом всего за месяц ее соблазнили Сергей Захарьяш и Денис Ковалев. Говорили даже, что именно с ней Иосиф Оганесян изменял своей возлюбленной Саше Черно.

Проблема Шевы в том, что она не может ответить отказом на ухаживания молодых людей. Саша даже если знает, что продолжения отношений не будет, все равно соглашается на секс.