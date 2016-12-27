Рынска довела Фадеева

Божена Рынска своими плясками на костях погибших в ТУ-154 журналистов НТВ разозлила Максима Фадеева. Интеллигентный, вежливый, просветленный продюсер внезапно разразился скверными словами в адрес женщины.

Если в стране в эти дни траур из-за упавшего самолета, то Рынска нашла повод для ликования. В Ту-154 погибли журналисты телеканала, который скандальная блогерша ненавидит всеми фибрами души.

"Встаешь, а тут такое. Весь ансамбль Александрова.... весь! – написала Божена в Facebook. – Нет бы весь борт НТВ.... Ну почему именно музыканты?! Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?.. (здесь и далее стиль, орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)"

После этих слов россияне обвинили скандалистку в экстремизме, терроризме, предложили выслать из страны или "с комфортом разместить в Кащенко", а репортеры пошли на штурм квартиры, где живет Рынска. Ситуацию с Боженой уже обсуждают на многих телеканалах.

Не остался в стороне и Максим Фадеев. "Я всегда знал, что этот человек не совсем вменяемый, но что до такой степени... и не мог предположить. Я считаю, что ее, как минимум, нужно срочно госпитализировать в сумасшедший дом и не выпускать оттуда! Нужно немедленно прислать к ней санитаров, после чего – прокуратуру", – не скрывает своего возмущения продюсер.

Макс одобрил идею выслать Божену из страны. "Я абсолютно поддерживаю инициативу лишить это чудовище российского гражданства. Знаю, что она в своих соцсетях пишет, что после этого поста на нее началась травля. Друзья, не трогайте это животное. Лучше давайте подпишем петицию, чтобы ее навсегда выслали из страны на остров к обезьянам. Ей самое место там, среди зверей. Впрочем… даже звери не жрут себе подобных. А, значит, она – даже не зверь", – рассудил Фадеев.

Продюсер вспомнил и другие проступки блогерши, за которые ее освистывала публика. "Узнал сегодня, что она еще в марте предложила залить детские площадки зарином, чтобы дети не шумели и не мешали ей отдыхать.! Куда же смотрят власти: прокуратура и правоохранительные органы, слыша подобные призывы к явным действиям террористического характера? – изумился Максим. – В любой стране мира это существо давно бы изолировали, и она сидела бы в тюрьме до конца своих дней".

Фадеев нашел способ наказать Рынску. "Я предлагаю рассмотреть возможность внесения в закон статьи об "оскорблении/ глумлении над чувствами российских граждан". Ведь есть статья об "оскорблении чувств верующих". Я считаю, появись такая статья в законе – любой сумасшедший вроде этой рыЛски сразу будет иметь возможность сесть в клетку за подобные слова или действия", – написал в Instagram Максим и сопроводил свое сообщение не самым удачным портретом Божены.

Фото опубликовано MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) Дек 26 2016 в 10:47 PST

У блогерши есть, что ответить хулителям. Рынска обратилась к своим главным врагам, пожелав им "трухлявый борт". "Ну, и кармическое предупреждение всем телевошкам. Всем нтвошкам, рентвошкам, всем тем, кто пытается пролезть в квартиры к диссидентам, устраивать облавы у домов и подъездов инакомыслящих, кто травит людей, науськивая на них сумасшедших: ваш трухлявый борт тоже где-то стоит под парами. Помните – ВАШ БОРТ ВАШ ЖДЕТ. Аннушка разлила масло, а именно у вашего борта раскрутилась гайка, – нагнала страху на журналистов Божена. – И всем, кто пытался пролезть на днях в наш подъезд, кто приставал к моим соседям, кто ломился в нашу дверь, кто выдавал какую-то бомжиху за мою соседку, всем вам желаю харрошего полета. Рано или еще раньше".

К слову, достаточно жестко о поведении скандалистки высказался и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал поступок Божены полным безумием и сумасшествием.

"В целом такие уродливые проявления, наверное, сумасшествия, они поражают. Особенно в такие дни. Это полное безумие, сумасшествие, и абсолютно понятна и оправдана самая жесткая реакция общественного мнения", – заявил Песков.