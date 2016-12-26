Песков высказался о скандальной Рынской

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал скандальный пост светской львицы Божены Рынской. Он назвал поступок блогера полным безумием и сумасшествием.

"В целом такие уродливые проявления, наверное, сумасшествия, они поражают. Особенно в такие дни. Это полное безумие, сумасшествие, и абсолютно понятна и оправдана самая жесткая реакция общественного мнения", – цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Божена Рынска опубликовала в Facebook оскорбительный пост, в котором она выражала радость по поводу гибели журналистов НТВ в авиакатастрофе с Ту-154. "Встаешь, а тут такое. Весь ансамбль Александрова.... весь! – написала она. – Нет бы весь борт НТВ.... Ну почему именно музыканты?! Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?.."

Позже запись была удалена, а Божена попыталась объяснить свою позицию. "В 2013 году я чуть не умерла. Физически чуть не умерла из-за травли НТВ, – пояснила светская львица. – Этот канал распространял ложь про меня, клеветал, целенаправленно доводил до самоубийства".

Журналисты попытались получить комментарий светской львицы, но им удалось поговорить лишь с ее сожителем. Мужчина оскорбил репортера РЕН ТВ и пожелал ему смерти.