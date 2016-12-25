Подружка уволила Божену Рынску

Ударенную шлагбаумом журналистку Божену Рынску уволили. Она более не работает в издании SNC.

Сенсационную новость сообщила главный редактор журнала и подружка скандальной блогерши Наталия Архангельская. Правда, сделала она это почему-то 25 декабря, когда Рынска угодила в новый скандал.



"Дорогие друзья, в ответ на ваши вопросы хотела бы сообщить, что Божена Рынска не работает в SNС с 1 декабря", – сообщила она в своем Facebook. Архангельская добавила, что Рынска работала в журнале внештатно.

После этого сообщения пользователи буквально засыпали автора поста комментариями. Одни благодарили Архангельскую, другие негодовали из-за поведения блогерши, а третьи и вовсе искали связь между двумя девушками:





Сама Архангельская позже сообщила:

Как писали Dni.ru, после сообщения о крушении самолета Минобороны Ту-154 и гибели пассажиров, среди которых были и журналисты, ударенная шлагбаумом Рынска разразилась в соцсети оскорбительным постом, в которой она выражала радость по поводу гибели сотрудников НТВ. "Встаешь, а тут такое. Весь ансамбль Александрова.... весь! – написала она. – Нет бы весь борт НТВ.... Ну почему именно музыканты?! Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?.."

Позже данный пост был удален, а Божена попыталась объяснить свою позицию. "В 2013 году я чуть не умерла. Физически чуть не умерла из-за травли НТВ, – пыталась оправдаться светская львица. – Этот канал распространял ложь про меня, клеветал, целенаправленно доводил до самоубийства".

Однако звездный адвокат Сергей Жорин предупредил: Божену можно привлечь к уголовной ответственности по статье "Экстремизм". "Если найдутся желающие, Божену Рынску вполне можно привлечь к уголовной ответственности по 282 статье – "Экстремизм" или "Возбуждение ненависти либо вражды по отношению к группе лиц", – пояснил юрист корреспонденту Dni.Ru. – Под группой лиц в данном случае можно понимать либо журналистов желтой прессы, либо журналистов НТВ".

Не смогла молчать и бывшая супруга Жорина Катя Гордон. "Я вижу в высказываниях этой мадам все основания для возбуждения уголовного дела по части первой статьи 282 ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". – Прим. ред.) – и это довольно легко доказуемо. Правда, для начала важно доказать, что аккаунт ее и нотариально заверить высказывание, но я как человек вижу больше оснований просто сморщить нос и пройти мимо", – пояснила беременная певица и юрист корреспонденту Dni.Ru.

