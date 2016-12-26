Рынской грозит бойкот из-за насмешек над жертвами Ту-154

Скандал вокруг высказываний тусовщицы и гламурного блогера Божены Рынской (Курицыной) о погибших в катастрофе Ту-154 журналистах телекомпании НТВ постепенно набирает обороты. В Сети появилась петиция с требованием к ряду брендов разорвать с ней рекламные контракты.

"Мы призываем всех, кто сотрудничает с госпожой Рынской, в частности компанию Redmond и других рекламодателей, прекратить покупать рекламу в ее блогах и иным образом сотрудничать с ней", – говорится в размещенной на сайте Change.org петиции. Кроме того, в обращении упоминается сеть магазинов "Республика", triumf-studio.ru и другие. По мнению авторов петиции, высказывания Рынской недопустимы в российском обществе, а те, кто их позволяют, достойны лишь презрения.

Напомним, ранее гламурный блогер высказалась на своей странице в одной из социальных сетей о катастрофе самолета Ту-154, в результате которой погибли более 90 человек. "Встаешь, а тут такое. Весь ансамбль Александрова.... весь! – написала она. – Нет бы весь борт НТВ.... Ну почему именно музыканты?! Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?.. Нет слов, как больно. И Глинка Елизавета, подтвердил муж. Но я пока предпочитаю не верить. Вдруг она не полетела?" – написала она.

Слова Рынской подверглись резкой критике со стороны общественности. Высказался и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявивший, что его поражает подобное поведение. "Это полное безумие, сумасшествие", – сказал он.

О ситуации высказался и депутат Госдумы Виталий Милонов, по словам которого, рассуждать о Рынской – это все равно, что говорить о грязной тряпке. "Чем она воняет? Тухлой селедкой или тухлым кефиром. Это неважно", – высказался парламентарий.

Напомним, катастрофа самолета ТУ-154 произошла в воскресенье утром над акваторией Черного моря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. По поступающим сообщениям, на борту были 92 или 93 человека. Все они погибли. Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура.

