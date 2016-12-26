Сожитель Рынской пригрозил смертью журналисту

Журналист РЕН ТВ попытался получить комментарий Божены Рынской, но ему удалось поговорить лишь с ее любовником. Сожитель скандальной светской львицы оскорбил его и пожелал смерти.

Журналист попытался поговорить с Боженой по домофону, но трубку взял ее гражданский муж. "Здравствуйте, а госпожу Божену Рынскую можно услышать?" – поинтересовался репортер. "А не пошли бы вы на... – ответил мужчина. – Ты слово из трех букв знаешь, парень? Ты молодой парень, у тебя вся жизнь впереди, ты в аду гореть будешь", – сообщил собеседник репортера.

Позже мужчина несколько раз назвал журналиста мразью и предрек ему смерть. "Ты мразь, ты умрешь", – цитирует его РЕН ТВ.

Напомним, громкий скандал разразился после того, как на страничке Божены Рынской в Facebook появился оскорбительный пост, в котором она выражала радость по поводу гибели в авиакатастрофе журналистов НТВ. "Встаешь, а тут такое. Весь ансамбль Александрова.... весь! – написала она. – Нет бы весь борт НТВ... Ну почему именно музыканты?! Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?.."

Позже Рынска удалила этот пост и попыталась объяснить свою позицию. "В 2013 году я чуть не умерла. Физически чуть не умерла из-за травли НТВ, – пояснила Божена. – Этот канал распространял ложь про меня, клеветал, целенаправленно доводил до самоубийства", – заявила светская львица. "Осиновый кол в могилу каждому", – добавила она.

