Скандал с Боженой Рынской

Божена Рынска широко известна своими скандалами и громкими, часто оскорбительными заявлениями. Ее высказывание о жертвах катастрофы Ту-154, когда светская львица порадовалась смерти журналистов НТВ, вызвало настоящий скандал в российском обществе.