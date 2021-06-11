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Сериалы
"Боже, дай мне спокойствие": Константин Эрнст взмолился из-за безрассудства беременной жены

"Боже, дай мне спокойствие": Константин Эрнст взмолился из-за безрассудства беременной жены

Медиаменеджер Константин Эрнст счастлив в браке с актрисой Софьей Эрнст.
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В мае 2020 года стало известно, что актриса Софья Эрнст родила генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту третьего общего ребенка. У пары, которая уже воспитывала двух дочек, родился сын.

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 Софья Павловна Эрнст

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 Константин Львович Эрнст

Константин Львович Эрнст генеральный директор Первого канала

В свежем интервью Софья Эрнст призналась, что ее третья беременность совпала с подъемом в карьере. На актрису внезапно "посыпались" предложения о работе.

Первый триместр Эрнст провела на съемочной площадке сериала "Содержанки". Как призналась Софья, тогда она чувствовала себя ужасно. Из-за перемен, происходящих в организме, ей постоянно хотелось спать. Жена медиаменеджера с большим трудом вставала по утрам, но все равно приезжала на съемки.

Однажды в перерывах между дублями Софья поняла, что не может выйти в кадр так как совсем лишена сил. "Я — женщина-жижа", – жаловалась она коллеге по цеху Дарье Мороз.

На седьмом месяце Софья Эрнст снималась в экранизации семейной саги Вячеслава Шишкова "Угрюм-река". Операторам и костюмерам пришлось серьезно постараться, чтобы скрыть большой живот актрисы от зрителей.

Константин Эрнст, отмечает его супруга, с ее активностью в работе мирился с трудом. Избранник, как заметила Софья, всегда был против ее идеи сниматься в кино. Генеральный директор Первого канала, наблюдая за постоянной занятостью избранницы, успокаивал себя молитвой: "Боже, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить, и мужество изменить то, что могу".

Софья считает, что она и супруг составляют гармоничный союз. В семье она отвечает за безрассудные поступки и этим хорошо дополняет мужа.

Как писали "Дни.ру", Софья Эрнст не считает, что ее карьера складывается благодаря влиятельному супругу. У актрисы на этот счет есть четкая позиция.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 июня 2021, 13:26 Источник: InStyle ✓ Надежный источник
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