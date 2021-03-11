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Софья Эрнст не связывает собственный успех в кино с высоким положением мужа

Софья Эрнст не связывает собственный успех в кино с высоким положением мужа

Звезда сериалов "Содержанки" и "Угрюм-река" не считает, что своим успехам в кино обязана мужу, генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту. У Софьи Эрнст свой взгляд на происходящее.
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О начале романа Софьи Заики и Константина Эрнста заговорили летом 2013 года. После знакомства с медиаменеджером, девушка поступила в школу-студию МХАТ и, получив диплом, устроилась в МХТ имени Чехова.

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Одной из первых телевизионных работ Софьи стал сериал 2016 года "Таинственная страсть". Премьера картины состоялась на Первом канале. Продюсером проекта выступал Константин Эрнст.

В 2017-м стало известно, что Константин Львович официально узаконил отношения с Софьей. К тому моменту у пары подрастали девочки-погодки Эрика и Кира. В 2020-м актриса родила медиаменеджеру сыны.

Последние два года Софья Эрнст активно снимается. Актриса приняла участие в нескольких крупных проектах: она сыграла одну из главных ролей в сериале "Содержанки", появилась в исторической картине "Союз Спасения" и фильме Ренаты Литвиновой "Северный ветер".

Сейчас на Первом канале транслируется сериал режиссера Юрия Мороза "Угрюм-река". В теленовелле Софье Эрнст досталась роль дворянки Нины Куприяновой. Именно на съемках этого проекта супруга медиаменеджера узнала, что носит под сердцем третьего малыша. По словам Софьи, она работала в кадре до седьмого месяца беременности.

В свежем интервью Софья Эрнст отметила, что не связывает свои карьерные достижения с тем, что ее муж известный и влиятельный продюсер. Артистка считает, что женщина может стать успешной и без помощи мужчины.

"Я не связываю свой успех с мужчиной, а те, кто так думает... это их представление о мире", – заметила супруга Константина Эрнста.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 11 марта 2021, 12:45 Источник: Sobesednik.ru ✓ Надежный источник
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