О сериале

Сюжет

Второй сезон продолжает рассказывать о жизни представителей столичной богемы. Зрители смогут узнать, не пожалеет ли Лена о том, что бросила мужа и связалась с олигархом, сможет ли карьеристка Даша открыть собственную галерею, и хватит ли у нее сил выстоять без протекции высокопоставленного чиновника Игоря? Наконец, раскроет ли бывший коллега Лены, Макс, таинственные убийства?

Что было в прошлом сезоне

Светская львица Алиса помогает девушкам найти богатых покровителей. К ней обращается провинциалка Дарья, которая мечтает о красивой жизни за чужой счет. В гламурную жизнь Москвы также предстоит окунуться следователю Лене: в туалете фешенебельного ресторана обнаруживают тело одной из подруг Алисы.

Съемочный процесс

Режиссером второго сезона сериала "Содержанки" стала Дарья Жук. Константин Богомолов, который снимал предыдущие эпизоды, выступил как автор сценария. Актриса Дарья Мороз, сыгравшая следователя Лену, попробовала себя в качестве креативного продюсера.

Актеры о сериале "Содержанки" 2 сезон

Во время пресс-завтрака приуроченного к выходу второго сезона "Содержанки" Дарья Мороз призналась, что работа в теленовелле избавила ее от комплексов. Ранее она стеснялась собственного тела в кадре.

"Во втором сезоне, когда мы снимали дом Глеба, я практически неделю ходила обнаженной в кадре и для меня это было настолько органично, насколько съесть яблоко. Я чувствовала себя уверенно, чувствовала поддержку группы".

Марина Зудина поделилась впечатлениями от съемок второго сезона многосерийной картины.

"Для меня Костя (Богомолов – прим. ред.) написал достаточно интересную линию. Я там все-таки не по сексу. Я больше по психологической части. Удар основной на себя взяли более молодые артистки, поэтому я сосредоточена была на взаимоотношениях с двумя партнерами по большей части. Мне было интересно, потому что оператор был новый. Он был настолько деликатен, во всяком случае по отношению ко мне, что даже чрезмерно деликатен, за что я ему очень благодарна"

Где смотреть сериал "Содержанки" 2 сезон?

Эротический триллер Константина Богомолова можно посмотреть на видеосервисе START.

Когда выйдут новые серии?

Точная дата премьеры третьего сезона сериала "Содержанки" неизвестна, между тем есть информация, что продолжение многосерийной драмы появится на экранах лишь в марте 2021 года.