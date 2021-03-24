"Сонька, встань за самовар!": раздобревшую донельзя Эрнст пришлось прятать за реквизитом

Софья Эрнст в экранизации саги Вячеслава Шишкова "Угрюм-река" сыграла Нину Куприянову. На площадке артистка работала до седьмого месяца беременности. Растущий живот осложнял работу не только самой знаменитости, но и ее коллегам.

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