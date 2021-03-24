"Сонька, встань за самовар!": раздобревшую донельзя Эрнст пришлось прятать за реквизитом

В момент работы в сериале "Угрюм-река" супруга генерального директора Первого канала Константина Эрнста носила под сердцем третьего ребенка. Костюмерам, операторам и самой Софье Эрнст приходилось проявлять недюжинную смекалку, чтобы скрыть от зрителя интересное положение.
По словам Софьи, живот рос, поэтому она с трудом влезала в костюмы. В эпизодах, которые создавались в холодное время года, Эрнст, как она сама заметила, стройная как кипарис. В сценах, созданных летом, заметны изменения в ее фигуре – она выглядит раздобревшей.
"Швы на костюме расходились", – посетовала звезда сериала "Угрюм-река".
Своим видом Эрнст веселила коллег по цеху. Члены творческого коллектива картины смеялись над Софьей и заставляли прятаться за реквизитом. "Сонька, встань за самовар!" – кричали артистке участники съемочного процесса.
Актер Юрий Чурсин, который тоже работал в сериале "Угрюм-река" отметил, что с каждой съемочной сменой наряд артистки "расползался" все больше. Операторам приходилось делать планы с Софьей все крупнее.
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