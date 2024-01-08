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Софья Павловна Эрнст

актер
Софья Павловна Эрнст

Софья Эрнст (бывшая фамилия Заика) – модель и известная актриса российского кино. Является супругой Константина Эрнста, генерального директора Первого канала. Фильм «Таинственная связь» подарил артистке яркую роль – Заика сыграла Марину Влади, жену Высоцкого.

Биография

В юности актриса не собиралась играть в кино. Среди известных работ артистки – историческая драма «Союз спасения» о восстании декабристов и фильм «Викинг». Муж звезды является продюсером исторической картины. Супруги вместе пришли на премьерный показ «Союза спасения».

Семья

Папа знаменитости является известным финансистом и главой филиала латвийского банка ABLV в Москве. Мама Сони на данный момент – успешный предприниматель. Бабушки и дедушки звезды трудились в Сосновом Бору в НИИ.

Детство и юность

Младшие классы маленькая Сонечка оканчивала в частной школе. Девочка самозабвенно занималась вокалом, училась фехтовать на шпагах. После школы стала студенткой экономического факультета университета г. Санкт-Петербург.

Однако модельная внешность привела красавицу в модный дом Сергеенко. Через год девушка стала стилистом. В 2014 году Заика по совету подруги Анны Чиповской решила поступать в театральный ВУЗ и стала ученицей МХАТа. За годы учебы студентка родила двоих дочерей.

Карьера

Первый «проходной фильм» звезды называется « Ночи Агаты». Далее последовали ленты «Петербург. Только по любви» и сериал «Таинственная страсть». Новости тележурналов пестрели информацией о том, что сериал очень правдоподобно отобразил представителей 60-х годов – известных поэтов Евтушенко, Высоцкого, Окуджавы. Заика сыграла прототипа Марины Влади.

Зрителям запомнилась небольшая роль Софьи Эрнст в кино Ренаты Литвиновой «Сны Иосифа», позднее этот фильм вошел в киноальманах «Петербург. Только по любви».

Актриса также сыграла на сцене МХАТа в спектакле Ренаты.

Последние работы

В 2019 году на экраны вышла кинолента «Маяковский», в которой сыграла одну из пассий великого поэта Таню Яковлеву. Также в 2019 Софья Эрнст исполнила яркую роль Даши Смирновой – сериал «Содержанки».

Личная жизнь

Как только Соня переехала в столицу, у нее появился бойфренд – диджей Федя Бумер. Однако отношения с импозантным парнем у девушки не сложились. Затем у артистки последовал роман с фотографом Колесниковым Тимофеем. Пара также распалась. Далее в журналы и газеты просочились новости о новом романе звезды с миллиардером Хачатуровым.

Знакомство с будущим мужем Константином произошло в 2013 году. При подготовке телепрограммы к олимпийским играм Софья Эрнст работала ассистентом гендиректора канала. Как позднее признавалась Соня журналистам, она боролась за крепкие отношения с Константином. Девушке особенно понравился искрометный юмор избранника.

Семья и дети

Когда пара узаконила свои отношения, общественность ждали приятные новости - в 2016 у них родилась девочка. Дочь папа назвал эрикой. Позднее на свет появилась еще одна дочка Кира.

В данный момент семья ведет очень закрытый образ жизни и старается не допускать вездесущих папарацци в свою жизнь. Особенно не распространяет новости о своей семье Константин. И жене подобного не разрешает.

Интересные факты

  • Свадьба двух знаменитостей была тайной – СМИ начали предполагать бракосочетание двух звезд после рождения детей у пары. В тот же период Софья указала в соцсети двойную фамилию – Заика-Эрнст.
  • Звезда ежедневно выполняет зарядку по утрам и до сих пор не завела личного тренера. Раньше девушка постоянно страдала из-за боязни поправиться.
  • Бомонд Москвы называет девушку только по имени отчеству – Софья Павловна. Именно так Заика всегда представлялась людям, чем вызывала большое уважение к своей персоне.

 Роли актрисы

Фильм с участием Эрнст никогда не бывает заурядным. Актриса с большой ответственностью подходит к работе – каждая роль для нее уникальна. Всего у актрисы немного киноработ.

Фильмы

  • «Викинг» - кино снято в 2016, играла Сению.
  • «Ночи Агаты» - 2016, короткометражка, роль Агаты.
  • «Петербург. Только по любви» - 2016, история о любви, режиссер Рената Литвинова.
  • «Маяковский» - 2019, сыграла Таню.
  • «Союз спасения» - 2019, Бельская.

Сериалы

  • «Таинственная страсть» - сериал вышел в 2016 году, 13 серий, сыграла Мари Эжен;
  • «Содержанки» - 2019, 8 серий, роль Даши.

Актриса сегодня

Звезда продолжает упорно сниматься в кино. Активно идут съемки кинолент «На острие», «Северный ветер». Также артистка снимается в ситкоме «Содержанок» - во 2-й части. Актриса играет в уникальном проекте «Угрюм-река» - лента находится в производстве. В перерывах между съемками Софья Эрнст уделяет много внимания своим дочерям и мужу.

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