Софья Эрнст (бывшая фамилия Заика) – модель и известная актриса российского кино. Является супругой Константина Эрнста, генерального директора Первого канала. Фильм «Таинственная связь» подарил артистке яркую роль – Заика сыграла Марину Влади, жену Высоцкого.
В юности актриса не собиралась играть в кино. Среди известных работ артистки – историческая драма «Союз спасения» о восстании декабристов и фильм «Викинг». Муж звезды является продюсером исторической картины. Супруги вместе пришли на премьерный показ «Союза спасения».
Папа знаменитости является известным финансистом и главой филиала латвийского банка ABLV в Москве. Мама Сони на данный момент – успешный предприниматель. Бабушки и дедушки звезды трудились в Сосновом Бору в НИИ.
Младшие классы маленькая Сонечка оканчивала в частной школе. Девочка самозабвенно занималась вокалом, училась фехтовать на шпагах. После школы стала студенткой экономического факультета университета г. Санкт-Петербург.
Однако модельная внешность привела красавицу в модный дом Сергеенко. Через год девушка стала стилистом. В 2014 году Заика по совету подруги Анны Чиповской решила поступать в театральный ВУЗ и стала ученицей МХАТа. За годы учебы студентка родила двоих дочерей.
Первый «проходной фильм» звезды называется « Ночи Агаты». Далее последовали ленты «Петербург. Только по любви» и сериал «Таинственная страсть». Новости тележурналов пестрели информацией о том, что сериал очень правдоподобно отобразил представителей 60-х годов – известных поэтов Евтушенко, Высоцкого, Окуджавы. Заика сыграла прототипа Марины Влади.
Зрителям запомнилась небольшая роль Софьи Эрнст в кино Ренаты Литвиновой «Сны Иосифа», позднее этот фильм вошел в киноальманах «Петербург. Только по любви».
Актриса также сыграла на сцене МХАТа в спектакле Ренаты.
В 2019 году на экраны вышла кинолента «Маяковский», в которой сыграла одну из пассий великого поэта Таню Яковлеву. Также в 2019 Софья Эрнст исполнила яркую роль Даши Смирновой – сериал «Содержанки».
Как только Соня переехала в столицу, у нее появился бойфренд – диджей Федя Бумер. Однако отношения с импозантным парнем у девушки не сложились. Затем у артистки последовал роман с фотографом Колесниковым Тимофеем. Пара также распалась. Далее в журналы и газеты просочились новости о новом романе звезды с миллиардером Хачатуровым.
Знакомство с будущим мужем Константином произошло в 2013 году. При подготовке телепрограммы к олимпийским играм Софья Эрнст работала ассистентом гендиректора канала. Как позднее признавалась Соня журналистам, она боролась за крепкие отношения с Константином. Девушке особенно понравился искрометный юмор избранника.
Когда пара узаконила свои отношения, общественность ждали приятные новости - в 2016 у них родилась девочка. Дочь папа назвал эрикой. Позднее на свет появилась еще одна дочка Кира.
В данный момент семья ведет очень закрытый образ жизни и старается не допускать вездесущих папарацци в свою жизнь. Особенно не распространяет новости о своей семье Константин. И жене подобного не разрешает.
Фильм с участием Эрнст никогда не бывает заурядным. Актриса с большой ответственностью подходит к работе – каждая роль для нее уникальна. Всего у актрисы немного киноработ.
Звезда продолжает упорно сниматься в кино. Активно идут съемки кинолент «На острие», «Северный ветер». Также артистка снимается в ситкоме «Содержанок» - во 2-й части. Актриса играет в уникальном проекте «Угрюм-река» - лента находится в производстве. В перерывах между съемками Софья Эрнст уделяет много внимания своим дочерям и мужу.