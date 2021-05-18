Елена Валюшкина привела дочь на премьеру эротического проекта с Дарьей Мороз в главной роли

В кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера сериала "Клиника счастья". Главную роль в картине доверили Дарье Мороз.

"Клиника счастья" – первый российский сериал, который поднимает тему женской сексуальности в зрелом возрасте. В основе сценария картины лежат реальные случаи из медицинской практики. Лента расскажет зрителям как достичь гармонии и что означает "быть собой".

В "Клинике счастья" Дарья Мороз исполнила роль доктора сексолога-эндокринолога Алены Липницкой. Героиня помогает пациентам прийти к балансу и радости, в том числе и в интимной жизни. Липницкая является эталоном счастливой женщины до тех пор, пока мир, который она выстроила вокруг себя, не обрушивается ей на голову. Советы, которые она долгие годы давала своим пациентам в ее случае не срабатывают. Основательнице "Клиники Счастья" приходится искать новые формулы для обретения гармонии.

Партнером Дарьи Мороз в "Клинике счастья" стал популярный актер Анатолий Белый. Знаменитости вместе снялись в паре пикантных эпизодов. Во время съемок интимных сцен Дарья и Анатолий немного смущались, ведь давно знают друг друга. По словам Мороз, с Белым у нее получилось много хороших сцен. Звезды сериала мокли под душем и много хохотали. Актриса считает, что залог успеха откровенных сцен – это доверие между партнерами.

Поддержать премьеру сериала "Клиника счастья" приехали многие отечественные знаменитости. В объектив папарацци попали: телеведущая Алена Водонаева, актер Николай Фоменко, экс-супруга футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова, солистка группы "Блестящие" Надя Ручка, российская фигуристка Ирина Слуцкая.

Актриса Елена Валюшкина пришла на премьеру эротической мелодрамы вместе с дочкой – Марией Яцко. Наследница Валюшкиной родилась в 2003 году. Отцом девушки является актер Александр Яцко.

Для Елены брак с Александром был вторым. Эти отношения звезды кино и сериалов продлились 20 лет. Также у Валюшкиной и Яцко есть старший сын – 24-летний Василий.

Среди гостей мероприятия также замечены: актриса Ирина Безрукова, звезда сериала "Ищейка" Анна Банщикова, актер ситкома "Сваты" Даниил Белых. Вместе с Дарьей Мороз и Анатолием Белым проект "Клиника счастья" представляли Алина Алексеева и Артем Ткаченко.