"В честность и порядочность Эрнста и Аксюты не верю!": Соседов высмеял севший в калошу Первый канал

Новость о том, что Первый канал якобы готовит иски против актера Стаса Садальского, политика Максима Сурайкина и музыкального критика Сергея Соседова, вначале казалась шуткой и пиаром. Но до суда дело, действительно, дошло. Первый канал пытался доказать с его помощью, что означенные господа выступили с ложными обвинениями в адрес шоу "Голос", публично заявляя о подкупе и нечестности. Но суд был с треском проигран.



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