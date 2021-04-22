"В честность и порядочность Эрнста и Аксюты не верю!": Соседов высмеял севший в калошу Первый канал

"Буквально вчера я получил копию решения суда, в котором указаны статьи российской Конституции и ряда европейских конвенций, согласно которым я имел полное право на свободу выражения своего мнения, – рассказал "Дни.ру" Сергей Соседов. – Первый канал не смог никак доказать, что это мое частное мнение, высказанное в телефонном разговоре и даже не мною распространенное, как-то повредило его деловой репутации, что он понес какой-то ущерб".
"Когда судья спрашивала адвоката Первого канала о том, кто конкретно был наказан после скандала с подтасовкой голосов за дочь Алсу на "Голосе", он стал что-то невнятное бормотать, говорить о кристальной чистоте канала, но в итоге признал, что виновные не понесли никакой ответственности, – вспоминает напоминавший фарс процесс Соседов. – Я смеялся в голос!"
В решении суда, в частности, написано, что Первый канал занимается публичной деятельностью, оценка которой в обществе может быть самой разной, в том числе и негативной, как у Соседова, Садальского и всех прочих. "Я имею право не верить в честность и порядочность Константина Эрнста (Генеральный директор Первого канала – Прим. ред.) и Юрия Аксюты (главный продюсер Дирекции музыкального и развлекательного вещания Первого канала – Прим. ред.), – уверяет Сергей. – А проверить данные по голосованиям, которые они устраивают в шоу, невозможно! Поэтому все претензии канала к нам были признаны необоснованными!"
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