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Четверг 11 апреля

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Вывод Tether POLYGON (USDT) на карту "Мир": нюансы процедуры

Вывод Tether POLYGON (USDT) на карту "Мир": нюансы процедуры

Стейблкоин Tether USDT в сети Polygon активно используется сторонниками интернет-коммерции для получения дохода. Этот токенизированный доллар открывает перед владельцем множество возможностей, но приходит время, когда заработанные цифровые активы необходимо трансформировать в обычные деньги. В этот момент возникает вопрос о том, как это сделать?

Вывод Tether USDT в РФ: выбор направления и варианта проведения транзакции

В России сегодня самой популярной платёжной системой является Мир. Она предоставляет услуги по совершению денежных переводов, различных финансовых операций, оплаты товаров при покупке в магазинах, а также выпускает карты, с которых можно снимать деньги в банкоматах. Логично, что большинству пользователей удобнее получить заработок сразу на эту карту.

Осуществить вывод Tether POLYGON (USDT) на карту Мир можно с помощью электронных обменников, представленных на https://www.bestchange.ru/tether-polygon-to-mir.html. Других вариантов нет. Обменные онлайн-сервисы специализируются на конвертировании криптовалюты в фиат и в обратном направлении, поэтому осуществляют такой обмен по установленному курсу.

Подготовка к выводу Tether POLYGON (USDT) на карту Мир

Для осуществления вывода Tether POLYGON (USDT) необходимо:

  • иметь карту в платежной системе Мир с не истекшим сроком действия;
  • найти надёжный обменник, в котором можно осуществить безопасную сделку и сделать это на выгодных условиях.

Открытие карты – это вопрос к выбранному банку-эмитенту, а по поводу поиска обменников поговорим подробнее.

Поиск надежного обменника для вывода Tether POLYGON (USDT) на карту Мир

На интернет-пространстве свои услуги предлагают многие обменные сервисы, но не со всеми сотрудничество выгодное и не каждый надёжный. Пользователю необходимо подобрать проверенный и безопасный ресурс, предлагающий лучшие условия в сравнении с конкурентами.

Хорошим помощником в поиске партнера станет https://www.bestchange.ru/ — это портал-агрегатор выгодных обменных сервисов. Он получает информацию о курсах криптовалют от сертифицированных и реально существующих обменников, поэтому в надёжности выбранного по его листингу веб-ресурса для обмена можно не сомневаться.

Посетитель портала на его Главной странице должен отметить направление конвертации, после чего ресурс сформирует для него список обменных сервисов. Все ресурсы ранжируются по выгодности курса, таким образом те, у которых наиболее привлекательные условия, располагаются на верхних позициях. Потенциальному клиенту нужно сравнить предложения (цены, комиссии, условия сделки) и сделать выбор подходящего.

Как проводится обмен Tether POLYGON (USDT)?

Процедура обмена Tether на рубли на карту Мир в онлайн-обменнике приятно удивляет пользователя простотой. Всё, что требуется от клиента – заполнить короткую электронную форму с данными, необходимыми для проведения транзакции, и перевести в указанный кошелёк USDT. После получения криптоактивов обменник сделает перевод рублей в системе Мир.

ДНИ в Telegram

11 апреля 2024, 13:09

В Госдуме хотят ограничить проценты по займам у МФО

В Госдуме хотят ограничить проценты по займам у МФО
Предельная ставка по займам "до зарплаты" с июля 2019 года составляла 1% в день или 365% годовых. С 1 июля 2023 года Банк России уменьшил лимит до 0,8% в сутки или 292% в год. Суть предложенияПредельная сумма задолженности по договору займа сроком до года с учетом штрафов, пеней и других платежей — 130%.

Состоялось вручение ежегодной бизнес-премии "Компания / Персона года"

Состоялось вручение ежегодной бизнес-премии "Компания / Персона года"
2 апреля 2024 года на площадке Российского Союза Промышленников и предпринимателей состоялось вручение ежегодной бизнес-премии "Компания|Персона года". Это уникальное мероприятие для делового сообщества больше четверти века отмечает успехи Компаний и Персон, демонстрируя реальные результаты их деятельности и коммуникаций, которые оцениваются обществом как значимые. На вечере собрались лучшие представители делового сообщества России.

Доля контрафактного табака на Урале возросла в 1,3 раза

Доля контрафактного табака на Урале возросла в 1,3 раза
Согласно отчету Национального научного центра компетенций (ННЦК), объем нелегальной табачной продукции на Урале составил 10,3%. При этом доля контрафактного табака увеличилась в 1,3 раза, а количество российских пачек с признаками подделки – в 4 раза, по сравнению со II-III кварталами прошлого года. Эти данные были представлены на круглом столе «Нелегальный оборот табачной и никотиносодержащей продукции в УрФО: влияние на экономику и меры для решения проблемы», проведенном журналом «Эксперт – Урал» при поддержке портала «Стоп нелегальный табак».

Нейросеть Kandinsky для "Балтики"

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Концертная программа "Золотые хиты Германа Витке" в КЗ "Москва"

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