ТГУ: университет, где рождается будущее честного цифрового образования

Тольяттинский государственный университет (ТГУ) – настоящий центр притяжения для талантливой молодежи, стремящейся к знаниям и самореализации.



В рамках программы развития до 2030 года «Приоритет 2030» ТГУ ставит перед собой амбициозную цель – стать цифровым опорным для региона университетом, играющим ключевую роль в трансформации экономики и подготовке высококвалифицированных специалистов. ТГУ активно внедряет современные технологии, включая прокторинг, для создания честной, прозрачной и эффективной образовательной среды, где каждый студент может раскрыть свой потенциал.



Что делает ТГУ университетом будущего?

Фокус на инновации

ТГУ – это инновационный центр, где студенты и преподаватели генерируют новые идеи, разрабатывают проекты и внедряют передовые технологии. Вуз активно сотрудничает с ведущими компаниями и организациями, что позволяет студентам получать практический опыт и реализовывать свои идеи в реальных проектах.

Развитие soft skills

ТГУ уделяет большое внимание развитию soft skills — навыков коммуникации, командной работы, критического мышления и лидерства. Вуз организует тренинги, мастер-классы и другие мероприятия, которые помогают студентам развить эти важные компетенции, необходимые для успешной карьеры в XXI веке.

Поддержка инициатив

ТГУ поощряет студенческую активность и самоуправление. В университете действуют многочисленные студенческие организации, клубы и объединения, где студенты могут реализовывать свои интересы и развивать лидерские качества. Это помогает формировать активную гражданскую позицию и развивает социальную ответственность.

Комфортная среда для обучения и жизни

ТГУ обладает развитой инфраструктурой, включающей современные учебные корпуса, библиотеку, лаборатории, спортивные комплексы и общежития. Вуз создает все условия для комфортного обучения и проживания студентов, чтобы они могли полностью сосредоточиться на получении знаний и развитии своих талантов.

Цифровая среда

ТГУ предлагает студентам современную цифровую среду обучения, включающую LMS, электронные библиотеки, онлайн-курсы и другие инструменты. Система прокторинга «Экзамус» обеспечивает честность и прозрачность онлайн-экзаменов, создавая равные условия для всех студентов. Это позволяет сделать образование более доступным для студентов из удаленных регионов и иностранных граждан, а также повысить эффективность учебного процесса.

ТГУ — университет, где рождается будущее!

