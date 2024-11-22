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Пятница 22 ноября

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ТГУ: университет, где рождается будущее честного цифрового образования

ТГУ: университет, где рождается будущее честного цифрового образования

Тольяттинский государственный университет (ТГУ) – настоящий центр притяжения для талантливой молодежи, стремящейся к знаниям и самореализации.

В рамках программы развития до 2030 года «Приоритет 2030» ТГУ ставит перед собой амбициозную цель – стать цифровым опорным для региона университетом, играющим ключевую роль в трансформации экономики и подготовке высококвалифицированных специалистов. ТГУ активно внедряет современные технологии, включая прокторинг, для создания честной, прозрачной и эффективной образовательной среды, где каждый студент может раскрыть свой потенциал.

Что делает ТГУ университетом будущего?

Фокус на инновации

ТГУ – это инновационный центр, где студенты и преподаватели генерируют новые идеи, разрабатывают проекты и внедряют передовые технологии. Вуз активно сотрудничает с ведущими компаниями и организациями, что позволяет студентам получать практический опыт и реализовывать свои идеи в реальных проектах.

Развитие soft skills

ТГУ уделяет большое внимание развитию soft skills — навыков коммуникации, командной работы, критического мышления и лидерства. Вуз организует тренинги, мастер-классы и другие мероприятия, которые помогают студентам развить эти важные компетенции, необходимые для успешной карьеры в XXI веке.

Поддержка инициатив

ТГУ поощряет студенческую активность и самоуправление. В университете действуют многочисленные студенческие организации, клубы и объединения, где студенты могут реализовывать свои интересы и развивать лидерские качества. Это помогает формировать активную гражданскую позицию и развивает социальную ответственность.

Комфортная среда для обучения и жизни

ТГУ обладает развитой инфраструктурой, включающей современные учебные корпуса, библиотеку, лаборатории, спортивные комплексы и общежития. Вуз создает все условия для комфортного обучения и проживания студентов, чтобы они могли полностью сосредоточиться на получении знаний и развитии своих талантов.

Цифровая среда

ТГУ предлагает студентам современную цифровую среду обучения, включающую LMS, электронные библиотеки, онлайн-курсы и другие инструменты. Система прокторинга «Экзамус» обеспечивает честность и прозрачность онлайн-экзаменов, создавая равные условия для всех студентов. Это позволяет сделать образование более доступным для студентов из удаленных регионов и иностранных граждан, а также повысить эффективность учебного процесса.

ТГУ — университет, где рождается будущее!

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22 ноября 2024, 20:19
Дни.ру✓ Надежный источник

"Мосфильм" завершит празднование 100-летнего юбилея масштабным новогодним представлением

"Мосфильм" завершит празднование 100-летнего юбилея масштабным новогодним представлением
Киностудия "Мосфильм" празднует в этом году свой 100-летний юбилей. Празднование завершится масштабным новогодним представлением для маленьких и взрослых – в этом сезоне оно получило название "Полный вперед!". С 21 декабря по 12 января сразу в двух павильонах главной киностудии страны пройдет ежегодное новогоднее представление для всей семьи.

Московская премия URBAN 24 пройдет 21 ноября

Московская премия URBAN 24 пройдет 21 ноября
21 ноября московский девелопмент станет свидетелем одного из самых значимых событий в сфере – премии URBAN. Все девелоперы столицы, архитекторы, проектировщики, агентства недвижимости встретятся на ежегодном вечере, посвященном достижениям в отрасли недвижимость. В этот раз организаторы выбрали главной темой церемонии – "Made in Россия", таким образом подчеркивая особенности нашей страны, которые объединяют поколения и формируют уникальный культурный код.

Артисты против олимпийцев: как прошел "Арт-футбол 2024"

Артисты против олимпийцев: как прошел "Арт-футбол 2024"
Соперники уже запланировали матч-реванш. Футбольно-музыкальный фестиваль "Арт-футбол 2024" состоялся в манеже "Спартак" в Сокольниках 3 и 4 ноября 2024 года.

Театр "Кашемир" представит спектакль "Без Есенина"

Театр "Кашемир" представит спектакль "Без Есенина"
1 ноября на сцене Театрального центра на Страстном в театре "Кашемир" состоится премьера спектакля "Без Есенина" (режиссер Дмитрий Сердюк). Ялта.

Российские артисты сыграют в футбол на арене "Спартака"

Российские артисты сыграют в футбол на арене "Спартака"
Футбольно-музыкальный фестиваль "Арт-футбол 2024" будет проходить в манеже "Спартак" в Сокольниках 3 и 4 ноября. В первый день сыграют 12 российских артистических команд из разных регионов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Республик Мордовия и Калмыкия. Как рассказал организатор фестиваля «Арт-футбол», президент футбольного клуба «Старко», лидер группы «Зодчие» Юрий Давыдов в ходе пресс-конференции в информационном центре правительства Москвы, событие проводится с 2007 года и это, по сути, Чемпионат мира по футболу среди артистов.

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