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Четверг 31 августа

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Ирригатор от Felfri: забота о вашей улыбке на новом уровне

Ирригатор от Felfri: забота о вашей улыбке на новом уровне

Когда речь идет о вашей улыбке, нельзя исключать ту роль, которую играют инновации. И ирригатор от Felfri – это именно тот инновационный шаг, который сделает ваш уход за зубами более эффективным и приятным.

С данным устройством для гигиены полости рта у вас появляется возможность наслаждаться максимально продуманным уходом за зубами и деснами. Ведь в наборе представлены 8 разнообразных насадок, каждая из которых решает конкретную гигиеническую задачу. Безупречно чистые зубы и здоровые десны – теперь это реальность.

Что делает стационарный беспроводной ирригатор особенным? Во-первых, его мощность. С 5 уровнями мощности, вы сможете выбрать наиболее комфортный для вас режим очищения. Во-вторых, портативность, которая позволяет использовать прибор максимально удобно.

Но главное — это простота использования. У вас не будет необходимости проводить долгие часы для тщательной гигиенической процедуры. Ирригатор работает быстро и эффективно, позволяя вам с легкостью интегрировать заботу о зубах в свою повседневную жизнь.

Инвестируйте в свою улыбку с умом. Ирригатор от Felfri станет вашим верным спутником на пути к здоровым зубам и уверенной улыбке. Подарите себе самое лучшее – выберите качество и инновации от Felfri.

31 августа 2023, 21:22
Изображение: пресс-служба

Kidditoy запускают игрушки по мотивам героев мультфильмов

Kidditoy запускают игрушки по мотивам героев мультфильмов
Дети очень любят добрые мультфильмы, а потом, видя картинки героев на разнообразных товарах начинают просить купить. Мы поможем вам порадовать малыша, при этом с пользой и надолго. Аквамозаика, Термомозаика, Эбру – наборы для творчества, которые помогают детям развивать внимательность, моторику, сенсорику и чувство прекрасного. Kidditoy выпустили Аквамозику с любимыми детскими героями: Ми-ми-мишки, Геройчики и Три кота.

Как получить ВНЖ в Турции за инвестиции в недвижимость?

Как получить ВНЖ в Турции за инвестиции в недвижимость?
Как и в любом другом государстве, процесс оформления вида на жительство в Турции требует знания особенностей и некоторых нюансов местного законодательства. В последнее время в турецкой правовой системе произошли изменения в правилах выдачи ВНЖ для собственников и арендаторов апартаментов, что делает вопрос "как получить вид на жительство в Турции?" актуальным для многих иностранных инвесторов. В этой статье мы подробно рассмотрим основные правила и требования, которые необходимо учесть при инвестировании в турецкую недвижимость с целью получения икамета.

Субурбан-тур: эксперты изучили опыт трех поселков по Новорижскому направлению

Субурбан-тур: эксперты изучили опыт трех поселков по Новорижскому направлению
В рамках федеральной премии по загородной недвижимости "Посёлок года" состоялся субурбан-тур по трем коттеджным поселкам Новой Риги. Эксперты и девелоперы начали тур с легендарного посёлка элитного класса Millennium Park от VILLAGIO.

Что такое рефинансирование ипотеки и в каких случаях оно работает

Что такое рефинансирование ипотеки и в каких случаях оно работает
При покупке квартиры ипотеку часто оформляют на длительный срок, но за это время жизненная ситуация может непредсказуемо измениться. Тогда выплачивать ипотеку согласно прежнему графику может оказаться проблематично. В этом случае можно упростить выплату кредита – например, рефинансировать ипотеку. Как работает рефинансирование ипотекиРефинансирование, или перекредитование, — это получение нового кредита, которым закрываются старые займы.

Что подарить ребенку, у которого все есть

Что подарить ребенку, у которого все есть
Если вы идёте на день рождения и не знаете, что подарить ребёнку, то мы расскажем, как по-настоящему обрадовать и удивить ребёнка. Современные наборыАквамозайка Kidditoy уже давно популярна среди школьников и дошкольников.

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