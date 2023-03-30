Прием заявок на "Поселок года": часики-то тикают!

Определиться со своим лучшим поселком, который следует номинировать на Федеральную премию "Поселок года 2023", не так-то просто! И многие девелоперы ждут наступления настоящей теплой весны, чтобы включить в новую презентацию о проекте свежие солнечные фотографии!

Поэтому оргкомитет премии принял взвешенное и верное решение продлить прием заявок на участие до 14 апреля!

На данный момент практически в номинациях "Поселка года" приняли участие проекты не только из Московской области, но и из крупнейших городов России.

Так, на церемонии награждения в шикарной усадьбе "Тайны Рублева" соберутся практически все сливки загородного рынка недвижимости с лучшими проектами в портфелях.

В премии могут принять участие объекты со всех регионов России, вышедшие на рынок в период с 2021 по 2023 года.

Членам жюри предстоит оценить проекты в 21 номинации: 16 основных, 3 общих и 2 профессиональных.

Победители будут объявлены 29 июня на торжественной церемонии награждения.

Соорганизатор премии "Восток-Медиа", Генеральный партнер "Галс-Девелопмент". При поддержке интернет-портала Сottage.ru.