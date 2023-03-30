Прием заявок на "Поселок года": часики-то тикают!

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Всплыли результаты экспертизы: 31-летний Никита Пресняков признан мертвымВсплыли результаты экспертизы: 31-летний Никита Пресняков признан мертвым "Сильно бьет": живущая с дедом дочь Началовой рассказала о семейной драме"Сильно бьет": живущая с дедом дочь Началовой рассказала о семейной драме Все-таки рак: наглотавшаяся таблеток Пугачева осталась совсем однаВсе-таки рак: наглотавшаяся таблеток Пугачева осталась совсем одна Тело старика Петросяна разложилось в кабинете жены: НеживойТело старика Петросяна разложилось в кабинете жены: Неживой

Лента новостей

Четверг 30 марта

11:20За какое время житель Москвы сможет заработать на "квадрат" недвижимости 11:00"Наглая старая мумия!": циничную зазнайку Долину погнали в шею 10:20Экономия стала главным трендом на рынке арендной недвижимости Москвы 10:00"Прежде чем что-то делать, надо подумать": Орбакайте врезала опальной матери 09:40Половина россиян занимались ремонтом в 2022 09:20Скидки до 40%: как сэкономить при покупке квартиры 09:00"Организм разрушен": Врач обрубил Костомарову последнее 08:40"Смог выдержать неделю": оставшийся без секса любимчик Пугачевой сбежал с "Дома-2" 08:20Какие болезни представляют угрозу весной: объяснил врач 08:0047% россиян отказали в ипотечных каникулах 06:59На Западе зазвучала правда о спецоперации России на Украине 06:13Как одеваться стильно и быстро: объяснил стилист 04:31Извержение вулкана на Курильских островах засняли на видео 02:03Элитное жилье все чаще берут в рассрочку 00:13Алексеев день: что нельзя делать 30 марта 22:24Молодая жена Цекало шевелит рукой между ягодиц: Нравится, когда душат 21:08"Рот закрой и молчи": Соколов из "Маленькой Веры" приложил предавших Россию звезд 20:30"Снова мама": после развода Брежнева сообщила о рождении ребенка 20:00"Как бабка Ежка": сморщенная жена бросилась на Николаева после тайного интима с Королевой 19:30"Выбросило на обочину": в Подмосковье спасли лосиху после ДТП 19:00Народные средства для мытья пола: как сэкономить на уборке 18:44"Как жаль": не дожившего до 90 лет Ширвиндта оплакивают близкие 18:00"В туалете": заглянувшая в трусы Малышева растянула щель для пластикового члена 17:20"Фильмы не для детей": в чем особенности корейского кино 17:01"Был очень сильным": Авербух поставил крест на будущем Костомарова 16:47Знаменитая актриса прямо ответила на вопрос об отношениях с мужем Немоляевой 16:20"Ты нюхаешь?": подышавший "особым запахом" с Путиным иноагент Смольянинов потерял рассудок 16:03"Дети страдают": зачем ребенку психиатр и чем он может помочь 15:40"Отдельное счастье": Получившая намек от SHAMAN Собчак призналась в совершенной измене 15:20"Здоровья": 36-летняя Глюкоза объявила о беременности 15:00"Желчь из ушей льется": Записавший голосовое сообщение Костомаров вскочил с постели 14:40"Гомосексуалист": мечтающий увидеть Киркорова в колготках Галкин* получил жесткий ответ 14:20Подростки из Подмосковья убили мать знакомой за вознаграждение 14:00Ничего особенного: зажравшаяся Буланова вытерла ноги о своего молодого любовника 13:40"Останусь уродом": лицо изувеченного хирургом любимчика Пугачевой превратилось в ряху 13:20"СПИД": тяжелобольному Цискаридзе вынесли страшный приговор 13:00Брошенная Чумаковым Ковальчук предъявила новорожденного малыша на рассвете: Доброе утро 12:40"Место проклятое": замок Пугачевой и Галкина* предлагают продать по цене земли 12:20Головченко и Богославская: Мы воодушевлены и с позитивом смотрим на то, что нам предстоит 12:00"Мы бессмертны": победившая рак Вайкуле сделала страшное признание 11:40Облизала его и запрыгнула на плечи: видео интима Пересильд с любовником на вечеринке попало в Сеть 11:20"Дали бесплатно": как повысить доступность жилья в России 11:00В Крыму четыре человека погибли после столкновения поезда с машиной 10:40"Тяжело было": спутавшийся с извращенской бабкой Пресняков бросил недавно родившую жену 10:20В Челябинске водитель сбил подростка на пешеходном переходе 10:00"Выиграли спекулянты": за сколько лет россияне могут накопить на квартиру 09:40"Несчастные дети!": бабка Пугачева вынесла из дома на руках двух новорожденных младенцев 09:20Цены выросли: Сколько стоит в этом году поменять зимнюю резину на летнюю 09:00Рыжий корги Тыковка оказался в надежных руках – видео 08:40Очаровательный малыш: 77-летнего Преснякова-старшего поздравляют с рождением сына
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Прием заявок на "Поселок года": часики-то тикают!

Определиться со своим лучшим поселком, который следует номинировать на Федеральную премию "Поселок года 2023", не так-то просто! И многие девелоперы ждут наступления настоящей теплой весны, чтобы включить в новую презентацию о проекте свежие солнечные фотографии!

Поэтому оргкомитет премии принял взвешенное и верное решение продлить прием заявок на участие до 14 апреля!

На данный момент практически в номинациях "Поселка года" приняли участие проекты не только из Московской области, но и из крупнейших городов России.

Так, на церемонии награждения в шикарной усадьбе "Тайны Рублева" соберутся практически все сливки загородного рынка недвижимости с лучшими проектами в портфелях.

В премии могут принять участие объекты со всех регионов России, вышедшие на рынок в период с 2021 по 2023 года.

Членам жюри предстоит оценить проекты в 21 номинации: 16 основных, 3 общих и 2 профессиональных.

Победители будут объявлены 29 июня на торжественной церемонии награждения.

Соорганизатор премии "Восток-Медиа", Генеральный партнер "Галс-Девелопмент". При поддержке интернет-портала Сottage.ru.

30 марта 2023, 11:00

По теме

Объявляем первую 5-ку членов жюри премии "Поселок года 2023"

Космическое Государство Асгардия. Готовы ли люди к жизни в космосе?

Космическое Государство Асгардия. Готовы ли люди к жизни в космосе?
Космическое Государство, созданное российским ученым Игорем Ашурбейли в 2016 году, пытается решить проблемы, которые в контексте сегодняшнего дня становятся все более актуальными. Сегодня жизнь в Асгардии наполнена событиями: она готовится ко вторым выборам в свой Парламент и к своему новому научному эксперименту, прокладывающему дорогу в дальний космос. Эмиграция в космос – возможно ли?Признайтесь: не возникало ли у вас желания за последний год махнуть куда-нибудь с этой планеты, хоть на Луну? Похоже, сейчас таким желанием никого не удивишь.Что ж, многое из того, что еще недавно было абсолютно нереальным, уже воплощено и существует.

На смену дорогим инновационным препаратам приходят дженерики

На смену дорогим инновационным препаратам приходят дженерики
Общая логика и развитие мирового фармакологического рынка, заключается в том, что на смену дорогим инновационным препаратам приходят дженерики. Связано это с тем, что низкая цена таких препаратов увеличивает доступность большего количества пациентов к качественному лечению. В России более 60% лекарств – дженерики. И это логично, особенно в нынешнее время беспрецедентных санкций, когда речь идет о безопасности страны и ее населения в области фармпродукции. Любой дженерик производится на основании оригинального препарата. Производителю на основании уже известной химической формулы необходимо получить сертификат соответствия, а поскольку в научные разработки вкладывать средства уже нет необходимости, эти препараты и стоят всегда дешевле.

Зачем нужен и где применяется геотекстиль

Зачем нужен и где применяется геотекстиль
Геотекстиль нашел широкое применение не так давно, однако, из-за своих эксплуатационных качеств этот материал успел стать незаменимым во многих сферах, включая строительство дорог, монтаж дренажных систем, прокладку коммуникаций, сельскохозяйственную деятельность. Особенности материала Существует несколько видов материала в зависимости от исходного сырья и метода производства. Как правило,

Калужская табачная фабрика презентовала свою продукцию и производственные возможности на "Продэкспо-2023"

Калужская табачная фабрика презентовала свою продукцию и производственные возможности на "Продэкспо-2023"
В Москве завершилась 30-я выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2023". Одним из самых ярких участников экспозиции стала Калужская табачная фабрика. В этом году упор выставки был сделан на продукцию именно отечественных компаний, при этом зарубежные производства также успешно презентовали свой товар.Спикером стенда Калужской табачной фабрики выступил ее соучредитель Ваге Григорян.

Объявляем первую 5-ку членов жюри премии "Поселок года 2023"

Объявляем первую 5-ку членов жюри премии "Поселок года 2023"
Подготовка к Федеральной премии в области загородной недвижимости "Поселок года" идет полным ходом! Оргкомитет готов озвучить первую пятерку уважаемых членов жюри. Им предстоит оценить проекты в 21 номинации: 17 основных, двух общих и двух профессиональных. Члены жюри премии «Поселок года» – это эксперты с многолетним профессиональным опытом работы и обширными знаниями в сфере загородной недвижимости: первые лица и представители ведущих российских и международных девелоперских, строительных, консалтинговых, юридических, финансовых и брокерских компаний.Независимым консультантом «Поселка года» выступит компания «Технологии Доверия», что подтверждает полную прозрачность и объективность голосования.

Выбор читателей

28/03Втр"Чудо природы": родившая от Бероева скруглившаяся Алферова похвасталась малышом 28/03ВтрХуже Панина: окативший спермой кровать Милохин рассказал про бывшего парня 29/03Срд"Как жаль": не дожившего до 90 лет Ширвиндта оплакивают близкие 29/03Срд"Желчь из ушей льется": Записавший голосовое сообщение Костомаров вскочил с постели 29/03СрдБрошенная Чумаковым Ковальчук предъявила новорожденного малыша на рассвете: Доброе утро 29/03Срд"В туалете": заглянувшая в трусы Малышева растянула щель для пластикового члена