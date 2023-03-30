Прием заявок на "Поселок года": часики-то тикают!

Поэтому оргкомитет премии принял взвешенное и верное решение продлить прием заявок на участие до 14 апреля!
На данный момент практически в номинациях "Поселка года" приняли участие проекты не только из Московской области, но и из крупнейших городов России.
Так, на церемонии награждения в шикарной усадьбе "Тайны Рублева" соберутся практически все сливки загородного рынка недвижимости с лучшими проектами в портфелях.
В премии могут принять участие объекты со всех регионов России, вышедшие на рынок в период с 2021 по 2023 года.
Членам жюри предстоит оценить проекты в 21 номинации: 16 основных, 3 общих и 2 профессиональных.
Победители будут объявлены 29 июня на торжественной церемонии награждения.
Соорганизатор премии "Восток-Медиа", Генеральный партнер "Галс-Девелопмент". При поддержке интернет-портала Сottage.ru.