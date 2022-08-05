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Пресс-релизы
ООО "МСК": быстрый и эффективный вывоз строительного мусора в Москве

ООО "МСК": быстрый и эффективный вывоз строительного мусора в Москве

Москва – один из самых динамично развивающихся городов России. В столице непрерывно воздвигаются новые здания, демонтируются старые постройки, обновляются значимые объекты. Ремонтные работы не обходят и жилой сектор. Горожане всегда заняты обустройством своего жилища.
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Благоустройство городской среды, ремонт квартир и жилых домов неизменно связаны с образованием большого количества мусора: битого кирпича, стекла, кафельной плитки, металлочерепицы, демонтированных перегородок. Вопрос о своевременном вывозе остатков необходимо решать еще до начала строительных работ.

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Компания ООО "МСК" занимает одно из лидирующих мест в сфере утилизации отходов, заботится о чистоте города, осуществляет вывоз строительного мусора в любом округе Москвы и Московской области.

Почему нужно обратиться в ООО "МСК"

Отходы после строительства требуют особых условий по сбору и утилизации, так как могут содержать опасные для окружающей среды вещества. За нанесение вреда природе, создание несанкционированной свалки виновных привлекают к административной ответственности.

Компания ООО «МСК» осуществляет вывоз мусора в соответствии с действующими законодательствами и экологическими нормативами. Работает только с официальными мусорными полигонами. Имеет лицензию на осуществление деятельности по обращению с отходами 1–4 классов опасности.

Преимущества:

  • собственный автопарк спецтехники;
  • квалифицированные водители, грузчики с опытом;
  • всегда чистые стальные контейнеры 8, 20, 27, 32 м3;
  • качественная и ответственная работа;
  • соблюдение сроков;
  • незавышенные цены;
  • предоставление подтверждающих документов по факту утилизации.

Особенности вывоза строительных отходов

ООО "МСК" сотрудничает с юридическими и физическими лицами Москвы и Московской области. Заключает договора на постоянное обслуживание, принимает разовые заявки. Осуществляет вывоз отходов только контейнерами 8–32 м3. Применение контейнеров удобно для организаций и частных лиц по ряду причин:

  • можно взять в аренду, заполнять постепенно;
  • можно заказать разово "под загрузку";
  • емкость бункера зависит от объема отходов, скорости наполнения;
  • контейнеры устанавливаются на территории клиента, что исключает образование свалок.

Компания ООО "МСК" стремится сделать город чистым. Принимает заявки и сразу начинает действовать: предоставляет спецтехнику, контейнеры, квалифицированных сотрудников. Работает круглосуточно и без выходных. Постоянным заказчикам предоставляются скидки.

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