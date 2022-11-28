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Пресс-релизы
Посуда Starwind для приготовления любимых блюд

Посуда Starwind для приготовления любимых блюд

Ассортимент бренда Starwind пополнился! Помимо бытовой, климатической и автомобильной техники, а также ТВ, компания представляет 4 линейки посуды, которые сочетают в себе высокое качество, надежность и индивидуальный стиль.
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Бренд Starwind представляет посуду из листового и литого алюминия, благодаря этому сковороды быстро нагреваются и долго держат жар без деформации. Двухслойные антипригарные покрытия на основе PTFE устойчивы к высоким температурам и истиранию (более 3000 циклов приготовления).

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Посуда Starwind-лучший выбор для ежедневного использования, сковороды, выполнены из прочных материалов и износостойкие, при этом просты в уходе, их можно мыть в посудомоечной машине.

Серия Optimum – высокое качество по доступной цене!

Универсальная серия представлена блинной и 4 стандартными сковородами диаметром 22–28 см из штампованного алюминия. Антипригарное покрытие Scandia от PPG не боится высоких температур и долгого нагрева.

Серия Optimum Induction –звезда кухонной коллекции!

Уникальное антипригарное покрытие Whitford Scandia X-treme не только защищает от механических повреждений и появления пятен, но и наиболее устойчиво к пригоранию благодаря водной основе. Линейка Optimum Induction включает 4 сковороды диаметром от 22 до 28 см, которые подходят для использования на индукционной плите.

Фото: Пресс-служба

Серия Chef – стиль, качество и надежность для вашей кухни!

Линейка Chef позволит почувствовать себя настоящим шеф-поваром и перейти на совершенно новый уровень приготовления блюд и кулинарных шедевров. Стиль, качество и стоимость –сковородки Chef достойны вашей кухни!

Линейка включает 4 стандартных сковороды диаметром 22-28 см и сковороду-гриль с крышкой в комплекте! У посуды Starwind серии Сhef универсальный корпус из литого алюминия с высокими скошенными стенками, что облегчает перемешивание пищи и помогает избежать попадания брызг на плиту. Двухслойное антипригарное покрытие Quantum2 с усиленной армированной базой выдерживает температуру до 260°C и рассчитано на 8 000-15 000 циклов приготовления.

Серия Chef Induction – готовьте как в ресторане!

С Chef Induction вы станете профессиональным шефом на своей кухне дома! Линейка включает блинную и 3 стандартные сковороды диаметром 24–28 см.

А также сотейник с крышкой в комплекте и вок со съемной ручкой и крышкой, что обеспечивает удобное хранение даже на небольшой кухне.

Микрорельефная поверхность универсального покрытия PFLUON NON-STICK усиливает его антипригарные свойства, а многослойное нанесение увеличивает срок службы.

Посуда Chef Induction подходит для индукционных плит и отвечает всем требованиям самых взыскательных хозяек.

Starwind знает свое дело в приготовлении кулинарных шедевров!

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