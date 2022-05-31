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Многофункциональная кухонная машина Starwind SKM8193-незаменимый помощник на кухне!

Многофункциональная кухонная машина Starwind SKM8193-незаменимый помощник на кухне!

Новинка заменит планетарный миксер, блендер и мясорубку*.
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Кухонная машина Starwind SKM8193 сконструирована на основе планетарного миксера, благодаря этому прибор быстро замесит тесто любой плотности, фарш или фруктовое пюре, взобьет сливки для крема или белки до пиков.

Насадки устройства вращаются по планетарной траектории: вокруг своей оси и по всей окружности чаши, тщательно перемешивая ингредиенты. В комплекте у универсального помощника Starwind SKM8193 три насадки – венчик, лопатка и крюк, которые подойдут для приготовления разнообразных блюд. А защитный обод предотвратит разбрызгивание ингредиентов при перемешивании.

Для расширения функционала кухонной машины Starwind SKM8193 приобретайте дополнительные насадки: блендер и мясорубку. Дополнив устройство насадкой-блендером StarWind SKM-B1, готовьте овощные пюре, коктейли, смузи, и соусы, измельчайте лед, орехи или кофейные зерна. Насадка-мясорубка Starwind SKM-M1, благодаря острому самозатачивающемуся ножу из нержавеющей стали быстро справится с приготовлением фарша из любого вида мяса.

С кухонной машиной Starwind SKM8193 приготовление кулинарных шедевров становится удобным и максимально быстрым. Мощный мотор 1600 Вт, 6 скоростных режимов, чаша из нержавеющей стали с функцией подогрева для расстойки теста объемом 5 л., а также интуитивно понятное управление превратят процесс приготовления блюд в удовольствие. С легкостью готовьте блюда даже по самым сложным рецептам.

Стильный кухонный помощник Starwind SKM8193 выполнен в благородном золотистом цвете и станет украшением на любой кухне.

*при покупке дополнительных насадок: блендера и мясорубки.

О компании STARWIND:

STARWIND – международный производитель качественной мелкой бытовой и климатической техники по доступной цене. Бренд зарегистрирован в России в 2008 году. Всего в ассортименте – свыше 100 товарных позиций, в том числе: устройства для кухни, техника по уходу за собой и сплит-системы для кондиционирования воздуха.

Компания MERLION является эксклюзивным дистрибьютором STARWIND на территории России.

Официальный сайт: www.starwind.com.ru

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