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Леонид Агутин и группа “Сплин” выступят на парковке в

Леонид Агутин и группа “Сплин” выступят на парковке в "Лужниках"

Леонид Агутин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Участниками второго уик-энда Live & Drive, который пройдет 10 и 11 июля, станут Леонид Агутин и группа “Сплин”.
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LIVE & DRIVE – это совместный проект концертного агентства TCI и объединенной группы компаний SAV Entertainment и Русский Шоу-Центр, которые нашли решение, как сделать это лето запоминающимся, несмотря на запрет проведения массовых мероприятий. Это серия летних концертов, во время которых живое выступление артистов будет проходить на сцене перед зрителями, находящимися внутри своих автомобилей, что позволит соблюсти ограничения и социальную дистанцию между людьми. Весь звук будет транслироваться через FM-приемники.

Концерты состоятся каждую пятницу и субботу на парковке южного ядра СК "Лужники", начиная с 4 июля и заканчивая 29 августом 2020 года. Line-up включает имена российских музыкантов, что позволит поддержать артистов, чьи запланированные концерты также были отменены или перенесены на более поздние сроки.

Участники второго уик-энда едва ли нуждаются в представлении. Леонид Агутин – певец, поэт, композитор и наставник шоу “Голос” является одной из самых заметных фигур в российском шоу-бизнесе. За свою 30-летнюю карьеру он записал множество хитов, постоянно находящихся в ротации на радио, выпустил 14 альбомов, стал рекордсменом по количеству премий “Золотой граммофон”, записал пластинку с легендарным гитаристом Алом ди Меолой и выступил в качестве guest star на джазовом фестивале в Монтрё.

Отметившая недавно 25-летний юбилей группа “Сплин” с середины 1990-х является одной из самых ярких рок-команд страны. Соединяя поэтические традиции Серебряного века и музыкальные традиции русского рока и инди-музыки, Александру Васильеву удается и наполненная литературными подтекстами лирика, и по-настоящему народные хиты (“Гандбол”, “Мое сердце”, “Орбит без сахара”). А концерты группы на крупнейших площадках и фестивалях неизменно сопровождаются аншлагами, драйвом и неукротимой энергией!


6 июля 2020, 16:46
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