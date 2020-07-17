Баста даст поскоронавирусный концерт в Лужниках

Цикл концертов Live and Drive продолжается! В субботу, 18 июля 2020 года, Баста, он же Василий Вакуленко, даст посткоронавирусный концерт на парковке СК "Лужники".

Концертное агентство TCI и объединенная группа компаний SAV ENTERTAINMENT И Русский шоу-центр нашли антикризисное решение и доказали, что для настоящего искусства преград не существует и с успехом продолжают летние офлайн-концерты.

Live & Drive – это серия летних мероприятий, во время которых живое выступление артистов проходит на сцене перед зрителями, находящимися внутри своих автомобилей, что позволяет соблюсти ограничения и социальную дистанцию между людьми. Весь звук транслируется не только со сцены, но и через FM-приемники.

line-up включает имена российских музыкантов, что позволит поддержать артистов, чьи запланированные концерты также были отменены или перенесены на более поздние сроки. На летнюю сцену уже выходили: The Hatters, Zivert, Леонид Агутин и Сплин. Впереди концерты группы "Машина времени", Нейромонах Феофан И Anacondaz, а также "Супердискотека 90-х", в которой примут участие Дискотека Авария, Отпетые Мошенники, Юля Волкова и другие.