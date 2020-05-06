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Акция “Синий платочек” пройдет в честь 75-летия Победы в условиях карантина

Фото: Тимофей Боровов
День Победы – это один из самых значимых праздников не только для России и наших граждан, но и для всего мира. Время идет, и тех самых защитников, кто видел войну своими глазами, кто защищал мирное небо над головой, становится все меньше. Теперь им нужна наша поддержка и забота.
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Каждый год проходит много разнообразных акций, направленных на вовлечение молодежи в помощь ветеранам, на создание неразрывной связи между поколениями, на укрепление патриотизма. Но есть проект, который немного отличается от остальных. Это акция “Синий платочек”. Этот проект показывает историю войны, перечеркивая утверждение “У войны не женское лицо”. Задачей акции является возвышение голоса Женщины, Матери, Хранительницы очага в деле борьбы за мир, ведь более 800 тысяч женщин сражались наравне с мужчинами, работали в госпиталях, воевали в партизанских отрядах. А синий платочек сейчас стал символом мирного и чистого неба над головой.

Но этот год особенный, не только потому, что является юбилейным, но и потому что эпидемия коронавируса внесла свои коррективы. Сегодня ветеранам как никогда нужна помощь, поддержка и забота. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мероприятия программы “Синий платочек” будут реализованы в новом формате – дистанционном.

“Нашим проектом и его обширной географией мы хотим призвать людей по всей стране активно включаться в эту работу. Мы понимаем, насколько ответственна миссия благотворительного фонда сегодня – защитить, уберечь старшее поколение, наших ветеранов и сохранить историческую память”, – рассказывает автор и руководитель акции “Синий платочек” Анна Данилова.

Так 9 мая в Zoom пройдет онлайн-конференция “Синий платочек Победы” по следующим темам:

10.00 – Сохранение исторической памяти о вкладе женщин-юристов, следователей, машинисток, связисток, прокуроров и других в подготовку и проведение Нюрнбергского процесса.

14.00 – Вклад Военно-воздушных сил СССР и женщин-летчиц в Победу над немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. “Мы пригласили в качестве экспертов фронтовиков, тружеников тыла, их родственников, ученых. Этот день все участники смогут провести с пользой, приобщиться к изучению истории нашей страны. Здесь будет “живое”, пусть и через гаджеты, общение, самая важная информация из первых уст.

"Еще мы провели международный конкурс творческих работ “Синий платочек”, в котором более 2000 участников смогли показать свои таланты. И 9 мая в официальных сообществах “Синего платочка” в соцсетях состоится Онлайн-парад победителей. Конкурс "Синий платочек" – форма воспитания любви детей и молодежи к Родине”, – говорит Данилова.

В преддверии Дня Победы волонтеры программы “Синий платочек” передадут во все районные Советы ветеранов г. Москвы подарочные защитные наборы. Антисептики – это то, что так необходимо сегодня для борьбы с инфекцией. А символ акции – синий платочек и поздравительная открытка согреют душу в эти непростые времена. Также волонтеры программы передадут подарочные наборы и 5 тонн антисептиков и в Советы ветеранов других городов: Дзержинск, Воронеж, Курск, Чехов, Новороссийск, Белгород, Орел, Тула.

“История любой войны – история уничтожения планеты. Война не только приносит страдания и уничтожение людей, она наносит огромный вред нашей природе. Общество, осознающие свою ответственность за сохранение окружающего мира, обязано извлекать уроки из прошлого. Помнить героическую историю своего народа и бережно относиться к миру – важная задача и ответственность каждого человека", – высказался президент ГК Корпорация "ГазЭнергСтрой" Сергей Чернин, который поддержал этот социально значимый проект.

“Ветеранские организации принимают много лет активное участие в акции “Синий платочек”. Многочисленные акции, проводимые в Екатерининском парке: подарки для ветеранов, забота о ветеранах, – снискали большое уважение к организаторам акции “Синий платочек” во всех районах ЦАО. Мы благодарны за спонсорскую помощь районам центрального административного округа во время карантина. Мы согреты теплом акции “Синий платочек”, которое нас окружает в сложное время", – поблагодарил организаторов акции “Синий платочек” председатель Совета Ветеранов ЦАО города Москвы Василий Андреенко.

6 мая 2020, 20:29
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