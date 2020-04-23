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80 лет "Трем сестрам": снова молоды, всегда актуальны

Фото: mxat-teatr.ru
24 апреля на телеканале "МХАТ ГОВОРИТ!" пройдет цикл программ, посвященных 80-летию легендарной постановки "Три сестры" Владимира Немировича-Данченко. Эфир подготовлен Московским академическим театром им. М. Горького совместно с Музеем МХАТ.
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20 февраля 2020 в МХАТ им. Горького состоялось уникальное событие – премьера реконструированного спектакля "Три сестры" 1940 года. Эта постановка Владимира Немировича-Данченко считается особой страницей в истории русского театра. Благодаря Музею МХАТ, бережно хранящему исторические материалы, стала возможной полная реставрация легендарного спектакля.

В год трех юбилеев: 160-летия со дня рождения Антона Чехова, 120-летия знаменитой пьесы и 80-летия великой постановки, МХАТ им. Горького вернул зрителю чудо психологического русского театра.

Сложнейшая работа по реконструкции заняла несколько месяцев и потребовала самоотдачи большой команды профессионалов. О том, как проходило восстановление легендарного спектакля в эфире телеканала "МХАТ ГОВОРИТ!" можно будет узнать от непосредственных участников процесса. Кроме этого, зрители увидят документальный фильм о реконструкции и оригинальный телеспектакль "Три сестры" 1984 года.

"Спектакль "Три сестры" Немировича-Данченко 1940 года оказал огромное влияние на советский театр шестидесятых-семидесятых годов, а в 1958 году триумфально был показан во время гастролей в Великобритании, – рассказывает художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков. – Это общемировое театральное наследие, оно должно не только сохраняться в музейном пространстве, но и полноценно жить на родной мхатовской сцене. Поэтому для нас было очень важно восстановить эту постановку в нашем репертуаре".

В программе "ХУДРУК ON-LINE" Эдуард Бояков обсудит с директором Музея МХАТ Софьей Грачевой волнующие всех актуальные темы: работу над возрождением "Трех сестер", жизнь Музея в условиях изоляции и будущее после снятия всех ограничений.

"Современный театр должен не только быть открытым для новых экспериментов и форм, но и хранить традиции и не забывать классику, – считает Грачева. Она расскажет в эфире о большой научной работе, проведенной музейщиками, об уникальных материалах и экспонатах, которые послужили основой для возвращения спектакля. Также будут анонсированы ближайшие планы сотрудничества Музея и МХАТ им. Горького".

Обсуждение работы театра над реконструкцией "Трех сестер" выйдет в эфир и в программе "PRO СПЕКТАКЛЬ". Своими впечатлениями от участия в процессе поделятся один из режиссеров реконструкции народный артист России Валентин Клементьев, а также актрисы Наталия Медведева, Полина Маркелова и Кристина Пробст. Для работы над ролями они изучали не только многочисленные исторические материалы, но и опыт артистов предыдущего поколения.

"Моя первая роль в этом театре была Ирина, а предпоследняя роль – Ольга. Хочу только одно сказать. Спасибо! – отозвалась о премьере реконструированного спектакля актриса МХАТ, народная артистка РСФСР Светлана Коркошко. – Я очень боялась сегодня идти. Я много вариантов "Трех сестер" видела, и они мне все нравятся. В этих декорациях, которые были сегодня, я в них играла. Всплакнула в самом начале. А потом увидела, что это другое поколение, другие детки. Хорошие. Добрые. Это видно".

В рамках "ЛЕКТОРИЯ" ведущий редактор Литературной части МХАТ Юлиана Бачманова расскажет о кропотливом труде по восстановлению звуковом оформлении спектакля и о том, как в нем переплетаются чеховский звук, мхатовский реквизит и шум людской.

Завершится эфир 24 апреля рубрикой "ЗОЛОТОЙ ФОНД" с показом телеспектакля "Три сестры" 1984 года, перед которым зрителям будет представлен документальный фильм о легендарной постановке, созданный музейщиками и реконструкторами. Короткую историческую справку о спектакле "Три сестры" даст директор Музея МХАТ Софья Грачева.

23 апреля 2020, 19:58

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