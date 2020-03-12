В театре МДМ пройдут заключительные показы рок-мюзикла "TODD"

Загадочный и мрачный персонаж Суини Тодд уже в течение нескольких эпох вдохновляет художников на создание литературных произведений, фильмов и спектаклей. К истории о парикмахере с Флит-Стрит обращались знаменитые бродвейские театры и передовые оперные дома, такие как Royal Opera House в Лондоне, the New York City Opera и другие. Новое отечественное прочтение легенды – рок-мюзикл "TODD" – это уникальная театрально-музыкальная постановка, в которой, в отличие от предыдущих интерпретаций легенды, режиссер отходит от свойственной жанру мюзикла "легкости". Историю о маньяке и пьесу Кристофера Бонда режиссер берет за канву для исследования внутреннего конфликта главного персонажа – человека со сломленной судьбой. Взаимоотношение личности и социума, оторванность от общества, проблема тотального одиночества и неудачные попытки наладить контакт с внешним миром – темы, которые беспокоили людей всегда и стали особенно актуальны в наше время.
"TODD" – это история предательства, любви, страсти, верности, разрушении, о правде и лжи, о мести, возмездии и надежде.
Главная составляющая рок-мюзикла – вокальные композиции, так называемые "зонги". Для отечественной постановки "TODD" было написано оригинальное либретто и партитура. Весь саундтрек спектакля звучит в живом исполнении музыкантов легендарной группы "Король и Шут".