В Театре Эрмитаж пройдет самая экстравагантная оперная премьера сезона

Спектакль прозвучит под управлением Алексея Верещагина, дирижера Камерной сцены им. Б.А.Покровского, исторической и новой сцены Большого театра России. В спектакле примут участие солисты ведущих московских театров, обладатели многочисленных премий и наград. В партии главной героини выступит сопрано Ирина Поливанова.
Ирина Поливанова является приглашенной солисткой множества зарубежных театров. Выступала с Пласидо Доминго и Василием Ладюком. Ирина Поливанова является также участницей многочисленных фестивалей Дениса Мацуева.
Партию Лючиллы исполнит блистательное меццо-сопрано Карина Хэрунц. На данный момент Карина Хэрунц является приглашенной солисткой Большого театра. Ранее участница телевизионного конкурса "Большая опера". В 2019 г. исполнила партию Ольги ("Евгений Онегин" П. Чайковского в авторской версии Юрия Башмета) на XI Международном музыкальном фестивале Юрия Башмета. Исполнительница главной партии в проекте "Кармен" в концертном зале "Зарядье" под управлением дирижера Филиппа Чижевского. В 2019 году стала участницей Международного конкурса оперных певцов "BBC Cardiff".
Партия
Дорвиля прозвучит 28 апреля в исполнении великолепного тенора Кирилла
Золочевского, солист Московского Академического музыкального театра имени Станиславского
и Немеровича-Данченко! Кирилл Золочевский также является приглашенным солистом
Municipal Theatre of Santiago (Чили) и Israel National Opera (Тель-Авив).
Джермано в спектакле исполнит ведущий солист театра "Conlucia",
лауреат всероссийских и международных конкурсов, баритон Ваагн Багдасарян.
Партия Дормона прозвучит в исполнении Евгения Иванова-Данилова, приглашенного
солиста театра "Геликон-опера" и театра "Conlucia".