Concord Orchestra меняет мир к лучшему

В марте первый в мире танцующий симфонический оркестр Concord Orchestra начинает гастрольный тур по 28 городам России. Сотни тысяч зрителей нетерпением ожидают премьеры шоу – мистерии: "Симфонические рок-хиты. Властелин Тьмы". Шоу состоится 29 марта 2020 в Москве на сцене Государственного Кремлевского Дворца.

О том, что ждет зрителей на предстоящем шоу, рассказал Фабио Пирола – дирижер симфонического оркестра Concord Orchestra.

Фабио, расскажите про ваше новое шоу "Симфонические рок-хиты. Властелин Тьмы". В чем его особенность?

Это наше четвертое большое рок-шоу, которое будет осуществлено в новом формате. У него есть несколько особенностей. Во-первых, оригинальная творческая концепция. Во-вторых, все музыканты в оркестре играют на память. Для музыкантов, с классическим консерваторским образованием, это большая и сложная работа, ведь они исполняют новый и во многом непривычный них репертуар.

В-третьих, музыканты еще и танцуют. Огромное количество времени мы уделяли хореографической подготовке солистов. Несколько месяцев мы ежедневно репетировали по 5 часов и более. Это очень сложно: танцевать и играть одновременно, ведь любое самое незначительное движение меняет звучание инструмента. А играть нужно безупречно, музыка не терпит фальши.

Классических музыкантов ни одна консерватория этому не учит. Это ноу-хау нашего оркестра, наш эксклюзив. Такого больше нет в мировой музыкальной практике.

В чем заключается основная драматургическая концепция?

Как я уже говорил, у нашего шоу весьма необычная драматургия. Зрителям предстоит увидеть схватку сил Добра и Зла. На Землю приходит Властелин Тьмы со своим могучим войском. Рыцари Тьмы похищают у людей способность слышать и понимать друг друга и лишают их Музыки. Силы Добра ослабевают. Но Властелин Тьмы принимает решение выступить против своего войска и вернуть людям Музыку. Главных секретов я раскрывать не буду, скажу лишь, что зрителей ждет много потрясающих открытий.

Рок в симфоническом звучании в исполнении Concord Orchestra звучит необычно ярко и мощно. Благодаря чему достигается такой эффект?

Взаимодействие симфонического оркестра и рок-музыки уже давно не является каким-то новым явлением, это тянется еще с 1980-х годов, с группы Metallica, например. Но в других проектах симфонический оркестр всегда был на вторых ролях, служил лишь фоном для рок-групп. В нашем случае все соединяется: у нас есть рок-н-ролльная база, состоящая из барабанщика, клавишника, бас-гитариста, и есть струнная группа и духовики. Concord Orchestra выступает всегда только в главной роли.

Композиции, каких рок-групп услышат зрители на предстоящих концертах?

Каждая наша шоу-программа характеризуется появлением новых композиций, у нас не бывает повторений. Некоторые хиты отбираются по запросу публики, перед формированием репертуара мы всегда делаем опрос в социальных сетях. В новой программе мы исполним кавер-версии самых известных композиций легендарных рок-групп: Nirvana, Kiss, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd, Roxette, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Queen, Muse, Evanescence, System of a down, Rammstein.

Фабио, а в чем Вы видите миссию Concord Orchestra?

Я верю в преобразующую силу искусства. Мы стремимся сделать этот мир лучше, думаю, что в этом и заключается наша главная миссия. Программу предыдущего гастрольного тура посетили сотни тысяч зрителей, оставив сотни тысяч восторженных отзывов и комментариев в социальных сетях. Наше творчество дарит людям радость и надежду на лучшее, вселяет в них надежду.

Фабио, чем Вас, классического музыканта привлекла рок-музыка?

Я рос и воспитывался в консервативной семье, получил классическое музыкальное образование, успешно окончил консерваторию в Италии, музыкальные академии в Италии и Америке. У себя на родине, в Италии, я слушал и занимался исключительно классической музыкой. Однако я всегда был склонен к экспериментам, мечтал реализовать себя в разных музыкальных жанрах и направлениях. Три года назад я приехал в Санкт-Петербург, мои друзья познакомили меня с творчеством знаменитых рок– группLinkin Park, Queen, Scorpions и других, я по-настоящему влюбился в рок-музыку. Меня пригласили в Concord Orchestra на должность дирижера и так рок для меня стал такой свободой для творчества, потому что классическая музыка ставит музыкантов в определенные рамки, а здесь можно пробовать все, что угодно. В том числе это касается сценического образа, костюмов, макияжа. Но в нашем симфоническом исполнении звучат не только рок-хиты, но и венские вальсы, аргентинское танго.

Что Вы ждете от такого большого тура по России?

Мне всегда интересно знакомиться с новыми людьми, нравится общаться с ними после концерта, ощущать разные характеры. Туры всегда дают большой профессиональный и личностный рост. И конечно, я и весь наш дружный коллектив, ожидаем того, что тепло публика встретит новое шоу. Кстати, совсем недавно вышел новый видеоклип "Властелин Тьмы". Его можно увидеть в социальных сетях Concord Orchestra. Шоу "Симфонические РОК-ХИТЫ. "Властелин Тьмы" состоится в Москве 29 марта 2020 на сцене Государственного Кремлевского Дворца.