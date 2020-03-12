Ценителей handmade приглашают на арт-ярмарку Happy market

Организаторы обещают гостям насыщенные событиями и пропитанные творчеством теплые апрельские выходные, а именно:
Маркет, ассортимент которого приятно удивит даже самого требовательного и привередливого. Здесь можно будет приобрести красивую, качественную и оригинальную одежду, обувь, украшения, не растиражированные популярными брендами, авторские сувениры и подарки, аксессуары, керамическую посуду, предметы домашнего декора и многие другие эксклюзивные вещи, сделанные с душой и в ограниченных тиражах. Более 60 партнеров со всей России презентуют гостям Happy market свои уникальные товары.
Фудкорт, где разместятся участники с различными вкусностями, ароматными горячими напитками и освежающими лимонадами.
Творческие мастер-классы, посетить которые будет интересно как взрослым, так и маленьким гостям.
Бесплатная beauty-зона с опытными стилистами, которые проведут экспресс-консультации и помогут подобрать актуальные образы, и визажистами, которые сделают макияж и расскажут о правильном уходе и выборе косметики.
Благотворительная программа: сбор помощи животным из приютов, мастер-классы по изготовлению декоративных ошейников и шнурков для питомцев, лекции о том, как устроены приюты, в чем особенности их жителей и как справляться со сложными животными. Каждый неравнодушный сможет принести корм, игрушки, пледы, поводки, поиграть с маленькими питомцам, и, при желании, даже стать хозяином и верным другом одному из них.
Приходите на Happy market за новыми знакомствами, дружеской атмосферой, приятным шоппингом, новыми знаниями и отличными выходными. Вход свободный.