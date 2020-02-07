Гару даст единственный концерт в Кремле

13 марта 2020 года один из самых ярких и харизматичных певцов франкоязычного мира выступит в Кремле со своими лучшими хитами.



Благодаря роли Квазимодо в мюзикле “Нотр Дам де Пари”, Гару стал известен всему миру. Его хрипловатый сексапильный голос и романтический образ мачо по сей день заставляет учащенно биться сердца юных и не столь юных дам. Впоследствии он сотрудничал с Селин Дион и Робби Уильямсом, перепевал такие великие шлягеры как La Boheme Шарля Азнавура. Сейчас его дискография насчитывает 10 пластинок и множество хитов: его первый альбом Seul ("Одинокий"), который вышел в 2000 году, был продан во Франции фантастическим тиражом в 2,5 млн экземпляров за 11 недель, а диск Rythm and blues стал золотым спустя всего неделю после выхода.

Гару интересно все: он азартен по натуре. Он записывает дуэты, снимается в кино ("Любовь. Туда и обратно" в главной роли), участвует в программе знаменитого Cirque du Soleil, исполнив роль волшебника Зарка. 13 марта московские поклонники смогут увидеть его вновь: в Кремле прозвучат как лучшие хиты вроде Belle, так и новые песни, которые не оставят никого равнодушным.



