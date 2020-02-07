Ужин двух звездных шеф-поваров пройдет в ресторане Uhvat

В среду 12 февраля в ресторане Uhvat, расположенном в историческом здании Трехгорной мануфактуры, состоится самый долгожданный ужин этой зимы.



Особенное сет-меню, объединяющее стили московской и южнорусской кухни, представят гостям вечера бренд-шеф Uhvat Виктор Белей и его коллега из Краснодара Андрей Матюха – победители национальных туров Bocuse d’Or 2019 и 2017, соответственно. Отметим, что Андрей два года подряд завоевывает титул "Шеф-повар года" (2018 и 2019) по версии премии "Where to Eat – Юг".

Гостей ужина "в четыре руки" ждет интереснейший гастрономический опыт: яркие сочетания вкусов, ультрамодные кулинарные технологии и вековые традиции приготовления в русской печи.

МЕНЮ УЖИНА

"Бабочка" из чернослива с маринованными овощами и овощной напиток

(Андрей Матюха)

Картофель со сметаной, свежим огурцом и икрой

(Виктор Белей)

Тарталетка с муксуном, мочёным яблоком и морскими водорослями

(Виктор Белей)

Рагу из лесных орехов, копчёная сметана из печи, пряная свекла и смородиновое масло

(Андрей Матюха)

Грибной бульон с молочным киселём и морским гребешком

(Виктор Белей)

Кубанский "тако". Красная капуста на гриле, сом ночного томления, крем из укропа, зелёная сальса

(Андрей Матюха)

Перепёлка с мини-колбаской из сердца и печени и сложными гарнирами

(Виктор Белей)

Азовский судак, картофельное "стекло", соус из цветной капусты и миндаля

(Андрей Матюха)

Шоколадное парфе со взрывной карамелью и малиной

(Виктор Белей)

Рыжик с кремом из ромашки, мороженое из апельсинового пива и хрустящая курага с фенхелем

(Андрей Матюха)

Начало ужина – 20:00. Столы необходимо бронировать заранее.