Ужин двух звездных шеф-поваров пройдет в ресторане Uhvat

Особенное сет-меню, объединяющее стили московской и южнорусской кухни, представят гостям вечера бренд-шеф Uhvat Виктор Белей и его коллега из Краснодара Андрей Матюха – победители национальных туров Bocuse d’Or 2019 и 2017, соответственно. Отметим, что Андрей два года подряд завоевывает титул "Шеф-повар года" (2018 и 2019) по версии премии "Where to Eat – Юг".
Гостей ужина "в четыре руки" ждет интереснейший гастрономический опыт: яркие сочетания вкусов, ультрамодные кулинарные технологии и вековые традиции приготовления в русской печи.
МЕНЮ УЖИНА
"Бабочка" из чернослива с маринованными овощами и овощной напиток
(Андрей Матюха)
Картофель со сметаной, свежим огурцом и икрой
(Виктор Белей)
Тарталетка с муксуном, мочёным яблоком и морскими водорослями
(Виктор Белей)
Рагу из лесных орехов, копчёная сметана из печи, пряная свекла и смородиновое масло
(Андрей Матюха)
Грибной бульон с молочным киселём и морским гребешком
(Виктор Белей)
Кубанский "тако". Красная капуста на гриле, сом ночного томления, крем из укропа, зелёная сальса
(Андрей Матюха)
Перепёлка с мини-колбаской из сердца и печени и сложными гарнирами
(Виктор Белей)
Азовский судак, картофельное "стекло", соус из цветной капусты и миндаля
(Андрей Матюха)
Шоколадное парфе со взрывной карамелью и малиной
(Виктор Белей)
Рыжик с кремом из ромашки, мороженое из апельсинового пива и хрустящая курага с фенхелем
(Андрей Матюха)
Начало ужина – 20:00. Столы необходимо бронировать заранее.