В Москве прошел закрытый показ фильма "Сокровище Разина"

В основе сюжета фильма – история четырех друзей, бывших одноклассников, нечаянно нашедших клад Степана Разина, который в свое время атаманил на берегах Великой матушки Волги, в Самарской Луке Жигулевских гор. Именно там он и зарыл свой несметный клад, совершив "схоронный обряд", принеся в жертву молодую персидскую княжну. Во время прогулки друзей на катере, они попадают в страшный шторм, после которого, лишаясь лодки "горемыки отдыхающие" оказываются на необитаемом острове. Появившийся из неоткуда призрак Персидской княжны указывает на место схорона несметных сокровищ лихого разбойника. Но, как всегда, в таких случаях бывает, про сокровища узнают все, кому нужно и не нужно знать о их существовании. Здесь и начинаются самые интересные события, как спастись, не потерять друзей и пройти все испытания "огнем, водой и медными трубами".
Во всероссийский прокат картина выйдет в марте 2020 года.
Режиссер: Роман Каргаполов
Автор сценария: Роман Каргаполов, Сергей Вдовин, Алексей Пономарев, Юрий Раменсков
Продюсер: Алексей Петрухин
Оператор: Дмитрий Чернов
В главной роли: Сергей Романов
В ролях: Юрий Бутко, Дина Касатьева, Андрей Лактюхов, Роман Михайлов, Андрей Амшинский, Елена Кашкарцева, Наталья Дроздова, Диана Людункина, Андрей Хоруженко, Елена Тукшумская, Сергей Пичужкин, Юрий Раменсков, Андрей Бубнов, Алексей Макеев, Сергей Максимов, Олег Куртанидзе, Константин Брежнев и др.
Поддержать и поздравить создателей фильма с премьерой пришли: Михаил Багдасаров, Сергей Горобченко, Виталина Цымбалюк-Романовская, Александр Ряполов а также общественные и политические деятели; владельцы бизнесов; руководители ТОП компаний.
Помимо показа фильма гостей вечера ожидало множество приятных сюрпризов: музыкальная программа от ансамбля "Сувенир", выступление "Московского Казачьего Хора", легкий фуршет и напитки от генерального партнера мероприятия — Русского винного дома "Абрау-Дюрсо" – ведущего производителя игристых и тихих вин России, которому в этом году исполняется 150 лет.