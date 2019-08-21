Фестиваль Чехии в Москве пройдет под патронатом Президента

Второй Фестиваль Чехии пройдет под патронатом Президента Чешской Республики Милоша Земана.

Гости фестиваля смогут познакомиться с танцевальным и музыкальным искусством Чехии, ее кулинарными традициями, побывать на театральных представлениях, приобрести товары из Чехии, а также принять участие в разнообразной развлекательной программе.

Полное погружение в атмосферу страны начнется от самого входа в Сад им. Баумана – каждый посетитель на стойке регистрации сможет получить "паспорт" и отправиться в увлекательное путешествие по фестивалю, выполняя задания квеста. Разгадывание загадок не только обогатит знаниями о Чехии, но и даст возможность выиграть ценные призы.

На Главной сцене фестиваля выступят культовые танцевальные и музыкальные коллективы из Чехии: фольклорный ансамбль ROSENKA, моравская группа FLERET, играющая в мультижанровом стиле на гране фолка и рока, харизматичный поп-певец Тимми Уайт и другие популярные чешские исполнители.

Не обойдется на фестивале и без традиционной чешской кухни. Посетители смогут не только попробовать рульки на вертеле, суп в хлебе, клецки, кнедлики и многое другое, но и принять участие в мастер-классах по их приготовлению от шеф-повара Посольства Чешской Республики в Москве и известных ресторанов чешской кухни. Не оставят никого равнодушным знаменитые ароматные трдельники и хрустящие вафли-оплатки.

А взрослые гости (18+) смогут посетить выставку традиционных чешских напитков и продегустировать их. Входной билет на выставку платный. Приобрести билет можно на сайте фестиваля.

Маркет будет представлен традиционными чешскими товарами: косметикой на основе термальной воды, изделиями из богемского стекла и фарфора, ювелирными украшениями из настоящего граната и влтавина и многим другим.

На площадке Средневековой Чехии каждый гость сможет перенестись в прошлое: посмотреть рыцарские турниры, принять участие в мастер-классе по стрельбе из лука, сделать свой собственный семейный герб и сфотографироваться на память в настоящих рыцарских доспехах. Здесь же можно будет отчеканить собственную монету, научиться средневековым играм и послушать концерт уличных артистов.

В Зоне путешествий представители Южной Чехии, Южноморавского, Устецкого краев и других регионов предложат посетителям нестандартные увлекательные туры в Чехию и подарят памятные сувениры. Карловарский край представит лучшие отели и курорты – гости смогут узнать о предложениях отдыха в красивейшем регионе Чехии. Из Пардубицкого края приедет делегация во главе с губернатором Мартином Нетолицки. Курорты Чехии подготовят для гостей фестиваля интерактивную развлекательную программу с розыгрышем призов. Так, например, от курорта Дарков гостей ждут релаксационная зарядка, соревнования в отжимании мячика, дегустация вафлей и розыгрыш ваучера в один из отелей курорта.

В кукольном спектакле "Пражские легенды" и дети, и взрослые узнают некоторые основные легенды города Прага и совершат путешествие вместе с девочкой Боженой, главной героиней, по ночному городу в поисках волшебного напитка, способного вылечить сердце ее бабушки. Спектакль создан по одноименной пьесе, победившей в конкурсе современной драматургии в номинации "Пьеса для детей" и рекомендован для семейного просмотра (6+).

Любители домашних питомцев не смогут пройти мимо встречи владельцев собак чешских пород. Здесь можно будет познакомиться с самой маленькой в мире европейской породой собак, которую дарили королям – крысариком, а также с другими чешскими породами, и принять участие во встрече собаководов со своим чешским любимцем.

На фестивале будет работать языковая школа от Чешского центра, где специально приглашенные преподаватели из Чехии научат основам и самым полезным фразам каждого путешественника и расскажут о возможностях, которые открывает знание чешского языка и проведут мастер-классы.

О многогранности чешской культуры гости фестиваля узнают, посетив Лекторий и вечерние кинопоказы. Специально на фестиваль приедет популярный чешский актер и режиссер Иржи Страх, известный далеко за пределами Чехии. Среди его работ фильмы "Ангел" и "Ангел-2", "Операция Silver A", "BrainStorm", "Зубы мудрости" и многие другие. Режиссер поделится секретами создания "сказочного" кино.

Партнер фестиваля – Официальный дилер ŠKODA Автопрага устроит для всех желающих тест-драйв автомобилей чешской марки. Также будут организованы мастер-классы для всей семьи, игровая анимация для детей и викторина.

А когда стемнеет, в субботу и в воскресенье, гостей ждет зрелищное проекционное 3D шоу на фасаде многоэтажного здания "Путешествие по регионам Чехии", подготовленное российской командой чешской компании EYELEVEL, где зрители смогут насладиться лучшими видами чешских замков и совершить виртуальное путешествие по этой удивительной стране. Кроме этого, в течение двух дней на фестивале будет работать фотобудка с проекциями достопримечательностей Чехии, в которой можно будет сделать фотографии на память

Насладиться видами Чехии и сделать фотографии также можно будет на Фотовыставке "Замки и города Чешской Республики".

Вход свободный. 0+

Адрес фестиваля: Сад им. Баумана, ул. Старая Басманная д. 15А, стр. 4.



