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Названы лучшие представители индустрии красоты

Фото: пресс-служба
28 мая 2019 года на одной из лучших площадок Москвы, где проходят многие развлекательные мероприятия и вечеринки, в Restaurant & bar Светлый, состоялась ХV церемония премии "Грация", которая по праву считается самой престижной Международной премией в области красоты и здоровья, признанным знаком качества для компаний, работающих в сфере beauty & health, подобно легендарному "Оскару" в мировой киноиндустрии.
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В этот торжественный вечер самые яркие представители индустрии красоты и здоровья получили награды за профессиональные достижения по итогам голосования. Мероприятие посетило более 200 гостей – легендарные европейские и российские представители индустрии, главные редакторы профильных журналов и интернет-порталов, владельцы и управляющие крупных компаний, работающие в сфере красоты и здоровья, депутаты Государственной Думы, представители органов государственной власти.

Всех их со сцены приветствовали ведущие вечера –  Актер театра и кино, автор и ведущий ютуб канала "Супер Предки", официальный голос многих брендов и ведущий, входящий в топ 15 ведущих города Москвы  Антон Соколов и Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов по вокалу и обладатель Премии Общественного признания ‘Звездный Успех года’, обладательница титула ‘Королева Музыки’ Анна Малиновская.

Фото: пресс-служба

Яркая незабываемая программа вечера включала в себя выступление звезд российской эстрады, среди них:

  • Ирина Нельсон – певица, лидер поп-группы "Рефлекс", международный сертифицированный преподаватель по Кундалини-Йоге, автор проекта ЗОЖ LIFE 108.
  • Алла Рид – Российская певица, солистка театра "Градский Холл".
  • Анна Калашникова – Российская актриса модель, телеведущая.
  • Певица Egine – автор и композитор, полуфиналистка отборочного тура “Евровидение” от Армении, участница международных конкурсов и телешоу.
  • Алина Ян – телеведущая TV-Host MusicBox, модель.
  • Татьяна Морозова  – солистка группа "Унесенные ветром". Хиты 90-х: Какао-Какао, Давай наливай, Страшно сидеть одной..
  • Анна Rich – российская певица и ведущая многих мероприятий
  • Наталья Толстая – писательница, теле-радио ведущая, врач-психотерапевт и практикующий психолог, каждую неделю в шоу "Толстая LIVE. Все будет ок" в "Одноклассниках" помогает женщинам решать самые важные жизненные проблемы.

Гостями церемонии были главные редактора ведущих интернет журналов, печатных СМИ, ведущие радиостанций.

Фото: пресс-служба

Итак, по результатам народного голосования, лучшими компаниями индустрии красоты и здоровья признаны:

  • Проект Life 108 Ирины Нельсон – "Лучший авторский проект о красоте, здоровье и долголетии"
  • Игорь Белый – "Лучший пластический хирург по пластике лица"
  • Клиника GVL Clinic – "Лучшая клиника аппаратной косметологии"
  • SLAVIC HAIR Company –  "Лучший производитель волос для наращивания"
  • Студия PermanentHall – "Лучшая студия перманентного макияжа. профессионализм и качество"
  • Наталья Ковалева – "Персона года. За лучшие достижения в модельном бизнесе"
  • Мадина Байрамукова – "Персона года. Лучший косметолог"
  • Способ формирования узкой талии Казбека Кудзаева – "лучшая авторская методика в пластической хирургии"
  • Сеть студий лазерной эпиляции Ginger – "Выбор потребителя"
  • Кристина Похилец – "лучший косметолог по инъекционным методикам".

Фото: пресс-служба

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