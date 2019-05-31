Названы лучшие представители индустрии красоты

28 мая 2019 года на одной из лучших площадок Москвы, где проходят многие развлекательные мероприятия и вечеринки, в Restaurant & bar Светлый, состоялась ХV церемония премии "Грация", которая по праву считается самой престижной Международной премией в области красоты и здоровья, признанным знаком качества для компаний, работающих в сфере beauty & health, подобно легендарному "Оскару" в мировой киноиндустрии.

поделиться