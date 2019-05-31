Названы лучшие представители индустрии красоты

28 мая 2019 года на одной из лучших
площадок Москвы, где проходят многие развлекательные мероприятия и вечеринки, в
Restaurant & bar
Светлый, состоялась ХV
церемония
премии "Грация",
которая по праву считается самой престижной Международной премией в области
красоты и здоровья, признанным знаком качества для компаний, работающих в сфере
beauty & health, подобно легендарному "Оскару" в мировой киноиндустрии.
В этот торжественный
вечер самые яркие представители индустрии красоты и здоровья получили награды
за профессиональные достижения по итогам голосования. Мероприятие посетило
более 200 гостей – легендарные европейские и российские представители
индустрии, главные редакторы профильных журналов и интернет-порталов, владельцы
и управляющие крупных компаний, работающие в сфере красоты и здоровья, депутаты
Государственной Думы, представители органов государственной власти.
Всех их со сцены
приветствовали ведущие вечера – Актер театра
и кино, автор и ведущий ютуб канала "Супер Предки", официальный голос многих
брендов и ведущий, входящий в топ 15 ведущих города Москвы Антон
Соколов и Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов по вокалу и
обладатель Премии Общественного признания ‘Звездный Успех года’, обладательница
титула ‘Королева Музыки’ Анна
Малиновская.
Яркая незабываемая
программа вечера включала в себя выступление звезд российской эстрады, среди
них:
- Ирина Нельсон – певица, лидер поп-группы "Рефлекс", международный сертифицированный
преподаватель по Кундалини-Йоге, автор проекта ЗОЖ LIFE 108.
- Алла Рид – Российская певица, солистка театра "Градский Холл".
- Анна Калашникова – Российская
актриса модель, телеведущая.
- Певица Egine – автор и
композитор, полуфиналистка отборочного тура “Евровидение” от Армении, участница
международных конкурсов и телешоу.
- Алина Ян – телеведущая TV-Host MusicBox, модель.
- Татьяна Морозова – солистка группа
"Унесенные ветром". Хиты 90-х: Какао-Какао, Давай наливай, Страшно
сидеть одной..
- Анна Rich – российская певица и ведущая многих мероприятий
- Наталья Толстая – писательница, теле-радио ведущая, врач-психотерапевт и практикующий
психолог, каждую неделю в шоу "Толстая LIVE. Все будет ок" в "Одноклассниках"
помогает женщинам решать самые важные жизненные проблемы.
Гостями церемонии были главные редактора
ведущих интернет журналов, печатных СМИ, ведущие радиостанций.
Итак, по результатам
народного голосования, лучшими компаниями индустрии красоты и здоровья
признаны:
- Проект Life 108 Ирины Нельсон –
"Лучший авторский проект о красоте,
здоровье и долголетии"
- Игорь Белый – "Лучший пластический хирург по пластике лица"
- Клиника GVL Clinic – "Лучшая
клиника аппаратной косметологии"
- SLAVIC HAIR Company – "Лучший
производитель волос для наращивания"
- Студия PermanentHall – "Лучшая студия перманентного макияжа.
профессионализм и качество"
- Наталья Ковалева – "Персона года. За лучшие достижения в
модельном бизнесе"
- Мадина Байрамукова – "Персона года. Лучший косметолог"
- Способ формирования узкой талии Казбека Кудзаева – "лучшая авторская методика в пластической
хирургии"
- Сеть студий лазерной
эпиляции Ginger
– "Выбор потребителя"
- Кристина Похилец – "лучший косметолог по инъекционным методикам".