Фестиваль УСАДЬБА JAZZ переезжает в Коломенское

Шестнадцатый международный музыкальный фестиваль и один из крупнейших опен-эйров России УСАДЬБА JAZZ пройдет 22-23 июня. Настоящий праздник музыки, искусств и хорошего настроения, вдохновляющий десятки тысяч людей каждый год, примет всех гостей в 2019 году на новом месте – в усадьбе Коломенское.

Программа выступлений

22 июня

СПЛИН с программой Unplugged

Michael Kiwanuka

Kovacs

The Cinematic Orchestra

Eilenkrig Orchestra

23 июня

Black Eyed Peas

Caro Emerald

IYEOKA

Ivan Dorn

Jamie Cullum

Dhafer Youssef

Black Eyed Peas



Выпустив свой первый сингл в далеком 1995 году, на сегодняшний день Black Eyed Peas – одна из самых успешных групп всех времен, продавшая более 76 миллионов записей по всему миру. Танцевальная музыка или футуристический электрофанк – не так важно! – Black Eyed Peas раз за разом показывала высший пилотаж и ломала представления о том, как создавать музыку вне рамок и стилей. Этим летом мы снова увидим в России группу, которая уже оставила огромный след в истории поп-музыки, но, несмотря на свой статус, не боится придумывать себя заново!

Без сомнения, это один из главных концертов года и событие, которое нельзя пропустить!

СПЛИН

В этом году группе СПЛИН исполняется 25 лет! За прошедшую четверть века они обрели всенародную популярность: некоторые их песни стали к жизни уже нескольких поколений и вошли в канон русской рок-музыки, а сама группа успела неоднократно выступить на самых значимых фестивальных площадках страны. И только в этом году СПЛИН ВПЕРВЫЕ выступит на фестивале Усадьба Jazz в Коломенском! Группа серьезно подошла к подготовке и сделала особенную программу UNPLUGGED, где давно любимые и редко исполняемые песни группы можно будет услышать в необычном звуке: в обрамлении скрипичной секции и других акустических инструментов. Ставшие почти народными песни СПЛИН покажутся еще более изысканными и камерными, чем обычно, и подарят слушателям ощущение большого дружеского квартирника под открытым небом. Обещаем, что такое звучание легендарной группы и любимых хитов вы больше нигде не услышите, ведь это СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ УСАДЬБА JAZZ!

Michael Kiwanuka

Это новое лицо британского соула! В 2011 году он выступал на разогреве у Адель, а в 2012 году выпустил дебютный альбом "Home Again", которые получил восторженные отзывы прессы и золотой статус в Великобритании. Второй альбом музыканта "Love&Hate" получил номинацию на британскую музыкальную премию Mercury и попал в списки лучших альбомов Великобритании. Это будет первое выступление в России! Не пропустите!

Jamie Cullum

Этот джазовый пианист и вокалист, шоумен и кинокомпозитор, начиная свой путь как пианист на свадьбах, семейных праздниках и бар-мицвах, на сегодняшний день стал самым успешным британским джазменом в истории, продавшим более 10 млн записей по всему миру. Теперь Каллум играет на крупнейших фестивалях, выступает на частном мероприятии, устроенном Елизаветой Второй, помогает Клинту Иствуду с записью саундтрека к фильму "Гран Торино" и пишет новый OST к мюзиклу "Когда Гарри встретил Салли", который идет на Вест – Энде!

The Cinematic Orchestra

The Cinematic Orchestra всегда находились вне жанровых категорий. Это не оркестр, хотя на сцене может присутствовать полноценная духовая и струнная секции. Это не джазовая группа, хотя джаз присутствует в ДНК их музыки, и не совсем электроника – хотя ее основатели вышли из лондонской клубной сцены. The Cinematic Orchestra, спустя 12 лет, возвращаются с новым альбомом To Believe и исполнят его живьем в России на фестивале Усадьба Jazz.

Ivan Dorn с программой Jazzy Funky Dorn

Формат джаз-фанка – это территория музыкальной свободы и заветной мечты Дорна. Вас ждет особое звучание композиций, ставших безусловными хитами, и самые смелые аранжировки! Иван Дорн – это музыкальное явление вне рамок и стилей, всегда неожиданное и словно обдувающее ветром! Иван Дорн выступит с программой Jazzy Funky Dorn.

IYEOKA

Имя Ииока можно перевести с нигерийского языка эсан как "я хочу, чтобы меня уважали". Поэтесса, певица и социальная активистка Ииока Окоаво добилась признания по всему миру уже давно. Ее песня Simply Falling получила на Youtube более 100 млн просмотров. Ииока не признает жанровых границ и условностей: на своем последнем альбоме Gold она с легкостью переходит от афробита к реггей, соулу и радиоформатному поп-року, от пения к споукен-ворду.

Eilenkrig Orchestra

Один из самых востребованных и узнаваемых российских джазовых музыкантов, Вадим Эйленкриг давно перерос популярность в узких профессиональных кругах и стал одним из самых узнаваемых российских джазменов за рубежом: он выступает в Таллине и Бангкоке, Мюнхене и Сеуле, солирует на сценах великих залов Карнеги-холла, Линкольн-центра, в Чикагской и Бостонской филармонии. На сцене фестиваля Усадьбы Jazz он предстанет как яркий и многообещающий бэндлидер, чей оркестр чередует нетленки The Beatles и Стиви Уандера с композициями самого Эйленкрига – и делает это с невероятным драйвом, блеском и мастерством!

Caro Emerald

Секрет успеха голландской певицы прост: сэмплы старых записей в стилях свинг, ска и джипси-джаз в связке с ее невероятным голосом. Дебютный альбом Каро "Deleted Scenes From Cutting Room Floor" получил мультиплатиновый статус, а в родной Голландии побил успех легендарного "Thriller" Майкла Джексона, занимая первое место целых 27 недель. Второй альбом "The Shocking Miss Emerald" оказался на 1-м месте британского чарта, продался тиражом более 2,5 млн экземпляров и принес Эмеральд целый ворох наград. Это будет первое выступление в России! Не пропустите!

Kovacs

Шаарон Ковакс – молодая голландская дива, которую часто называют самым загадочным явлением на европейской сцене за последние несколько десятилетий. Ее страстный низкий голос заставляет вспоминать о Ширли Бесси, Билли Холидей и других великих дивах 20 века. Ее дебютный альбом "Shades Of Black" попал в чарты 36 стран и возглавил хит-парад ее родной Голландии.

Dhafer Youssef

Настоящий алхимик от world music играет на древней лютне уд, чья история насчитывает 5000 лет, и ее редко можно услышать в джазе. Музыкант выступал с такими известными европейскими джазменами, как трубач Паоло Фрезу, пианисты Тигран Хамасян, Бугге Вессельтофт и многие другие. Вас ждем настоящий свинг и медитация, глубокий голос Юссефа, словно ведущий слушателя по невидимой лестнице вверх, невероятное мастерство и одухотворенность в каждой ноте.

Новая площадка, кардинальная смена имиджа и множество самых разных и, в том числе, музыкальных сюрпризов и самых невероятных метаморфоз – это далеко не всё, что ожидает как настоящих адептов УСАДЬБА JAZZ, так и новичков, только вступающих в их ряды. Кроме музыки посетителей Усадьбы Jazz как всегда ожидает маркет с продукцией лучших местных дизайнеров, фуд-корт с блюдами на любой вкус, детская площадка (дети до 10 лет традиционно проходят на фестиваль бесплатно) и другие развлечения.