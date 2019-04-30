Фестиваль УСАДЬБА JAZZ переезжает в Коломенское
Программа выступлений
22 июня
23 июня
Black Eyed Peas
Выпустив свой первый сингл в далеком 1995 году, на сегодняшний день Black Eyed Peas – одна из самых успешных групп всех времен, продавшая более 76 миллионов записей по всему миру. Танцевальная музыка или футуристический электрофанк – не так важно! – Black Eyed Peas раз за разом показывала высший пилотаж и ломала представления о том, как создавать музыку вне рамок и стилей. Этим летом мы снова увидим в России группу, которая уже оставила огромный след в истории поп-музыки, но, несмотря на свой статус, не боится придумывать себя заново!
Без сомнения, это один из главных концертов года и событие, которое нельзя пропустить!
СПЛИН
В этом году группе СПЛИН исполняется 25 лет! За прошедшую четверть века они обрели всенародную популярность: некоторые их песни стали к жизни уже нескольких поколений и вошли в канон русской рок-музыки, а сама группа успела неоднократно выступить на самых значимых фестивальных площадках страны. И только в этом году СПЛИН ВПЕРВЫЕ выступит на фестивале Усадьба Jazz в Коломенском! Группа серьезно подошла к подготовке и сделала особенную программу UNPLUGGED, где давно любимые и редко исполняемые песни группы можно будет услышать в необычном звуке: в обрамлении скрипичной секции и других акустических инструментов. Ставшие почти народными песни СПЛИН покажутся еще более изысканными и камерными, чем обычно, и подарят слушателям ощущение большого дружеского квартирника под открытым небом. Обещаем, что такое звучание легендарной группы и любимых хитов вы больше нигде не услышите, ведь это СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ УСАДЬБА JAZZ!
Michael Kiwanuka
Это новое лицо британского соула! В 2011 году он выступал на разогреве у Адель, а в 2012 году выпустил дебютный альбом "Home Again", которые получил восторженные отзывы прессы и золотой статус в Великобритании. Второй альбом музыканта "Love&Hate" получил номинацию на британскую музыкальную премию Mercury и попал в списки лучших альбомов Великобритании. Это будет первое выступление в России! Не пропустите!
Jamie Cullum
Этот джазовый пианист и вокалист, шоумен и кинокомпозитор, начиная свой путь как пианист на свадьбах, семейных праздниках и бар-мицвах, на сегодняшний день стал самым успешным британским джазменом в истории, продавшим более 10 млн записей по всему миру. Теперь Каллум играет на крупнейших фестивалях, выступает на частном мероприятии, устроенном Елизаветой Второй, помогает Клинту Иствуду с записью саундтрека к фильму "Гран Торино" и пишет новый OST к мюзиклу "Когда Гарри встретил Салли", который идет на Вест – Энде!
The Cinematic Orchestra
The Cinematic Orchestra всегда находились вне жанровых категорий. Это не оркестр, хотя на сцене может присутствовать полноценная духовая и струнная секции. Это не джазовая группа, хотя джаз присутствует в ДНК их музыки, и не совсем электроника – хотя ее основатели вышли из лондонской клубной сцены. The Cinematic Orchestra, спустя 12 лет, возвращаются с новым альбомом To Believe и исполнят его живьем в России на фестивале Усадьба Jazz.
Ivan Dorn с программой Jazzy Funky Dorn
Формат джаз-фанка – это территория музыкальной свободы и заветной мечты Дорна. Вас ждет особое звучание композиций, ставших безусловными хитами, и самые смелые аранжировки! Иван Дорн – это музыкальное явление вне рамок и стилей, всегда неожиданное и словно обдувающее ветром! Иван Дорн выступит с программой Jazzy Funky Dorn.
IYEOKA
Имя Ииока можно перевести с нигерийского языка эсан как "я хочу, чтобы меня уважали". Поэтесса, певица и социальная активистка Ииока Окоаво добилась признания по всему миру уже давно. Ее песня Simply Falling получила на Youtube более 100 млн просмотров. Ииока не признает жанровых границ и условностей: на своем последнем альбоме Gold она с легкостью переходит от афробита к реггей, соулу и радиоформатному поп-року, от пения к споукен-ворду.
Eilenkrig Orchestra
Один из самых востребованных и узнаваемых российских джазовых музыкантов, Вадим Эйленкриг давно перерос популярность в узких профессиональных кругах и стал одним из самых узнаваемых российских джазменов за рубежом: он выступает в Таллине и Бангкоке, Мюнхене и Сеуле, солирует на сценах великих залов Карнеги-холла, Линкольн-центра, в Чикагской и Бостонской филармонии. На сцене фестиваля Усадьбы Jazz он предстанет как яркий и многообещающий бэндлидер, чей оркестр чередует нетленки The Beatles и Стиви Уандера с композициями самого Эйленкрига – и делает это с невероятным драйвом, блеском и мастерством!
Caro Emerald
Секрет успеха голландской певицы прост: сэмплы старых записей в стилях свинг, ска и джипси-джаз в связке с ее невероятным голосом. Дебютный альбом Каро "Deleted Scenes From Cutting Room Floor" получил мультиплатиновый статус, а в родной Голландии побил успех легендарного "Thriller" Майкла Джексона, занимая первое место целых 27 недель. Второй альбом "The Shocking Miss Emerald" оказался на 1-м месте британского чарта, продался тиражом более 2,5 млн экземпляров и принес Эмеральд целый ворох наград. Это будет первое выступление в России! Не пропустите!
Kovacs
Шаарон Ковакс – молодая голландская дива, которую часто называют самым загадочным явлением на европейской сцене за последние несколько десятилетий. Ее страстный низкий голос заставляет вспоминать о Ширли Бесси, Билли Холидей и других великих дивах 20 века. Ее дебютный альбом "Shades Of Black" попал в чарты 36 стран и возглавил хит-парад ее родной Голландии.
Dhafer Youssef
Настоящий алхимик от world music играет на древней лютне уд, чья история насчитывает 5000 лет, и ее редко можно услышать в джазе. Музыкант выступал с такими известными европейскими джазменами, как трубач Паоло Фрезу, пианисты Тигран Хамасян, Бугге Вессельтофт и многие другие. Вас ждем настоящий свинг и медитация, глубокий голос Юссефа, словно ведущий слушателя по невидимой лестнице вверх, невероятное мастерство и одухотворенность в каждой ноте.
Новая площадка, кардинальная смена имиджа и множество самых разных и, в том числе, музыкальных сюрпризов и самых невероятных метаморфоз – это далеко не всё, что ожидает как настоящих адептов УСАДЬБА JAZZ, так и новичков, только вступающих в их ряды. Кроме музыки посетителей Усадьбы Jazz как всегда ожидает маркет с продукцией лучших местных дизайнеров, фуд-корт с блюдами на любой вкус, детская площадка (дети до 10 лет традиционно проходят на фестиваль бесплатно) и другие развлечения.
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