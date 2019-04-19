Елена Захарова расскажет о предчувствии

21 апреля в Камерном зале Московского Международного Дома Музыки покажут музыкально-поэтическую композицию под названием "Предчувствую тебя…" Зрителей ждет поэзия и музыка в одном сценическом пространстве с участием актрисы Елены Захаровой, певицы Ирины Ващенко, пианиста Алексея Сканави и скрипача Александра Демидова. В основе спектакля-концерта – поэзия Блока, Гумилева, Цветаевой, Мандельштама, Маяковского и музыка Рахманинова.

Поэзия и музыка в одном сценическом пространстве. Слова, что придают музыке осязаемость живых образов, и музыка, "договаривающая" то, что за пределами слов… Все это ждет зрителей в театрализованном концерте с участием актрисы Елены Захаровой, певицы Ирины Ващенко, пианиста Алексея Сканави и скрипача Александра Демидова.



В основе спектакля-концерта "Предчувствую тебя" (первая строка стихотворения А. Блока) – поэзия Блока, Гумилёва, Цветаевой, Мандельштама, Маяковского и музыка Рахманинова. Начало XX столетия вошло в историю литературы как Серебряный век. На этот период пришелся настоящий расцвет русской культуры, обогативший поэзию новыми именами. Стихотворения тех лет проникновенны, нежны и правдивы. В сочетании с музыкой Рахманинова они побуждают видеть красоту в обычной прозе жизни, постигать тайны человеческой природы и души.

Елена Захарова – российская актриса театра и кино, получившая известность после выхода фильмов "Ласточки прилетели", "Спартак и Калашников", "Простые истины", "Дальнобойщики", "Кадетство" и др. Широкую популярность актриса снискала благодаря роли Офелии в спектакле "Гамлет" в постановке Петера Штайна, за которую она была удостоена театральной премии "Чайка". В театрализованном концерте "Предчувствую тебя" вместе с Еленой Захаровой на сцене – солистка Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, одна из ведущих драматических сопрано Ирина Ващенко, скрипач Александр Демидов, блестящий пианист и известный радиоведущий "Серебряного Дождя" Алексей Сканави, чью проникновенную игру отличают утонченность и изысканность.