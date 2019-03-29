Объявлены лучшие экстрасенсы 2018 года

23 марта в концертном зале "Останкино" у подножия телебашни из разных уголков России и из-за рубежа съехались сильнейшие экстрасенсы, астрологи, нумерологии, психологи и мастера других областей знаний, чтобы получить заветную награду – золотой кубок Премии сильнейших "LOTYS", как символ своих высоких достижений за 2018 год.

Девиз конкурсного отбора: никаких судей и только честное народное on-line голосование на официальном сайте организатора компании "Лотос Продакшн", официальными лицами которой являются Ирина Котихина и Андрей Городнюк. Такой порядок проведения голосования позволил значительно расширить географию участников в отличие от других мероприятий подобного формата.

Прошедшая I Международная Премия "LOTYS" за 2017 год убедительно показала необходимость такого конкурсного отбора, отделяющего истинных обладателей сверхспособностей от шарлатанов и аферистов.

Поддержать победителей и поучаствовать в награждении съехались именитые гости. Среди них – участники мистических телепроектов, такие как: Иван Шабанов, Юлий Котов, Виктория Субота, Никита Турчин, Марина Зуева, Анатолий Леденев, Надира Азаматова, Виктория Железнова, Таисия Недзвецкая и Серафима Золотарева. К ним присоединились популярные артисты эстрады, представители шоу-бизнеса, культуры и искусства из России и зарубежья: бизнесвумен Лариса Копенкина, президент "Планета Женщин" Алла Маркина с коронованными "Миссис Россия"; актер сериала "Молодежка" Тимур Ефременков, Елена Беркова, певец Владимир Лунев, итальянский певец и композитор Энрико Колонна (Enrico Colonna), модель Алена Кравец, телеведущая Юлианна Лукашева, певицы Катя Ковская, Настя Крайнова, Милена Дэйнега, Таша Белая, Stina, художник из Беларуси Ирина Кобякова, модные дизайнеры Геннадий Горбачев и Джемал Махмудов, репер ЭнДжон. Все они выступили в почетной роли вручантов Премии, и интригующе вскрывали на сцене чёрные конверты с именами победителей.

"Никакого волшебства. Просто итоги народного голосования", – с волнением комментировали они этот процесс. А раззадоренные зрители стимулировали их одобряющими возгласами и желали скорее услышать имена и увидеть победителя! Получили наивысшие награды – кубки и дипломы – те, кто, помогая людям, "является истинным проводником высших сил. Это люди, меняющие мир", – объяснил искромётный ведущий вечера популярный актёр Степан Меньшиков. "Магия – не только в обрядах и заговорах", – утверждают те, кто владеет ею. Это сила, пронизывающая всё вокруг, рождающая гениальные произведения искусства, оставляющая след в душах. Магически красиво дополняла Степана Меньшикова на сцене его соведущая певица Роника (Ronika).

Среди победителей II Международной Премии "LOTYS": Виктория Субота – маг, экстрасенс; самый молодой, но не менее одаренный лауреат Никита Турчин, известный по битве экстрасенсов, как ключник; Фаина Кали – таролог, парапсихолог, Таисия Недзвецкая, Серафима Золотарева, Виктория Железнова (эксперты мистического проекта "Гадалка" ТВЗ); румынская предсказательница Руфина, обладающая способностью точной диагностики на расстоянии по фотографии; семейный дуэт из Кисловодска Светлана и Александр Баум, владеющий тайнами ритуальной магии; медиум, финалистка 15-го сезона "Битвы Экстрасенсов" Татьяна Ларина; природная Ведьма из Португалии Марина Зуева; парапсихолог, укрепляющий здоровье на ментальном уровне, Денис Широков; хиромант Алексей Тащев, меняющий судьбы к лучшему; Мастер оккультных практик из Красноярска Татьяна Гапчич; Мастера с Урала Евдокия Николаева, владеющая более чем тысячью обрядов и ритуалов для улучшения здоровья, и Мираслава Черных, обеспечивающая финансовое благополучие, владеющая тайнами рунической магии; ясновидящий, целитель, поисковик Анатолий Леденёв; биокосмоэнергет, персональный фитнесс-тренер Марина Курова; Маля Маринова – родовая ведьма, уже во второй раз ставшая финалисткой Премии; Юлий Котов – шаман и профессиональный певец.

Поистине замечательные музыкальные номера подарили гостям вечера артисты: Катя Ковская, Энрико Колонна (Enrico Colonna), Анастасия Новикова, Милена Дэйнега, Stina, Владимир Лунев, VAVOVICH с премьерой песни "Поцелуи", Репер ЭнДжон.

Номинанты, среди которых было много молодёжи, от души благодарили организаторов за награды, которые для многих стали неожиданностью, и за ту волнующую атмосферу праздника и встреч с коллегами, которая помогла зарядиться ещё большей энергией и желанием и дальше помогать людям. Расходиться не хотелось. Поэтому решено было продолжить магический вечер в одном из известных столичных клубов.