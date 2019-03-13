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В Москве пройдет XIV международный фестиваль "Виртуозы гитары"

Фото: пресс-служба
С 20 по 24 марта 2019 года в Концертном зале имени П.И. Чайковского пройдет XIV Московский международный фестиваль "Виртуозы гитары". На протяжении четырех вечеров можно будет  услышать гитару соло, в сопровождении оркестра, струнного квартета, в дуэте с фортепиано или кларнетом.
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Художественный руководитель "Виртуозов гитары", известный гитарист Артем Дервоед, пригласил на фестиваль своих коллег, чье искусство уже полюбилось публике, и новых участников, таких как Шин-ичи Фукуда (Япония) и всемирно известный виртуоз гитары Пепе Ромеро (Испания). Его интерпретация знаменитого концерта "Аранхуэс" Хоакина Родриго станет одним из ярчайших событий фестиваля. В их ряд, несомненно, войдут также концерт-открытие, на котором прозвучит симфония оскароносного современного китайского композитора Тан Дуна "Ню Шу: Тайные песни женщин", и финальный вечер, специальными гостями которого станут пианист Дмитрий Маслеев (победитель XV Конкурса имени Чайковского), струнный квартет камерного оркестра "Виртуозы Москвы" и дирижер Валентин Урюпин – на гала-концерте он выступит как кларнетист.

С 20 по 24 марта 2019 года лучшие гитаристы России, Испании, Японии, Франции, Италии и Сербии примут участие в XIV Московском международном фестивале "Виртуозы гитары", который проводится Московской филармонией в Концертном зале имени П.И. Чайковского. Музыканты сыграют произведения композиторов нескольких столетий, а также проведут мастер-классы.

20 марта дебютант фестиваля, гитарист Шин-ичи Фукуда (Япония) исполнит концерт для гитары, гобоя д’амур и оркестра одного из самых известных японских композиторов XX века Тору Такемицу, а Артём Дервоед представит мировую премьеру своего переложения симфонии для арфы, микрофильмов и оркестра современного китайского композитора Тан Дуна "Ню Шу: Тайные песни женщин". Знаменитый концерт "Аранхуэс" Хоакина Родриго прозвучит в исполнении выдающегося испанца Пепе Ромеро, также впервые принимающего участие в фестивале. Француз Тибо Гарсия, номинант "французской Грэмми" – премии Victoires de la Musique Classique 2019 – представит Концерт для гитары с оркестром ми минор Фердинандо Карулли. Открытие фестиваля пройдет в сопровождении Госоркестра России имени Е.Ф. Светланова под управлением дирижёра Валентина Урюпина.

21 марта – впервые на сцене Зала Чайковского – Артем Дервоед исполнит знаменитую "Кампанеллу" Никколо Паганини, а Пепе Ромеро представит классическую гитару во всем великолепии: прозвучат сочинения испанских композиторов от Энрике Гранадоса до Хоакина Родриго. 23 марта Тибо Гарсия выступит с программой музыки разных эпох от Баха до Пьяццоллы. В этот же вечер итальянец Флавио Сала, неоднократный участник фестиваля и любимец российской публики, представит ряд собственных аранжировок популярных сочинений Майкла Джексона, Эннио Морриконе, Карлоса Сантаны и многих других.

Специальными гостями заключительного гала-концерта фестиваля 24 марта станут победитель XV Конкурса имени Чайковского – Дмитрий Маслеев (фортепиано), струнный квартет камерного оркестра "Виртуозы Москвы" в составе: Алексей Лундин (скрипка), Дмитрий Егоров (скрипка), Александр Митинский (альт), Алексей Кропотов (виолончель), а дирижер Валентин Урюпин примет участие в гала-концерте как кларнетист. Гостем финала станет дебютант фестиваля Воин Коцич (гитара, Сербия), победитель 51-го международного конкурса "Микеле Питталуга" (Алессандрия, Италия). По традиции, на гала-концерте публика услышит сольные и ансамблевые выступления гитаристов.

В третий раз на фестивале пройдет серия бесплатных мастер-классов, где виртуозы гитары встретятся со студентами и педагогами лучших музыкальных институтов России. Московская филармония организует прямые онлайн-трансляции фестиваля на сайте meloman.ru, доступные поклонникам гитарной музыки в любой точке мира.

О фестивале

"Виртуозы гитары" – ярчайшее мировое событие в сфере классической гитары, главный фестиваль академической гитарной музыки в России. За 13 лет в нем приняли участие около 50 знаменитых гитаристов из более чем 22 стран мира, включая Россию, США, Японию, Испанию, Германию, Францию, Италию, Великобританию, Австрию, Кубу, Южную Корею, Бразилию и другие. В фестивале участвовали Сержиу и Одаир Ассад (Бразилия), Аниелло Дезидерио (Италия), Ролан Дьенс (Франция), Зоран Дукич (Хорватия), Хосе Мария Гальярдо дель Рей (Испания), Борис Березовский (фортепиано, Россия), Дмитрий Ситковецкий (скрипка, Великобритания/США) и многие другие. Программа фестиваля состоит из четырёх концертов, представляющих классическую гитару во всём многообразии репертуара: сольно, в дуэте, в камерном ансамбле, а также с симфоническим оркестром. С 2006 года фестиваль посетили более 69 000 зрителей.

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